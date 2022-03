PSG Mercato : L’annonce choc du FC Barcelone pour Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2022 à 21:22

Un an seulement après son départ pour rejoindre le PSG, Lionel Messi va-t-il retourner au Barça ? Le président du club culé à répondu à la question.

PSG Mercato : Le vestiaire du Barça se mobilise pour Messi

Après Dani Alves, qui a récemment avoué que Lionel Messi« ne s’éclate pas au Paris Saint-Germain », c’est au tour du capitaine du FC Barcelone de lancer un appel du pied à la star argentine pour le faire revenir en Catalogne. Dans une interview accordée à la RAC1, le milieu de terrain des Blaugranas, Sergio Busquets, a ouvertement émis le souhait de voir Messi faire son retour à Barcelone. Pour l’encourager dans sa décision, l’international espagnol de 36 ans se dit prêt à lui redonner son ancien brassard de capitaine du Barça dès son come-back au Camp Nou.

« Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donnés. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi (…) Je serais très heureux de le retrouver en tant qu’ami et coéquipier. Je lui donnerais le brassard », a notamment déclaré Sergio Busquets, qui admet toutefois que « c’est très difficile. Il a un contrat et la façon dont il est parti… » Encore plus difficile lorsque le premier responsable du club culé avoue lui-même que le retour de la Pulga n’est pas une priorité dans ses plans d’avenir.

Laporta donne sa position pour le retour de Messi

Si Xavi Hernandez et son vestiaire militent pour un retour de Lionel Messi, la direction du FC Barcelone ne semble pas du tout aller dans le même sens. Interrogé par le même média ibérique, Joan Laporta a récemment indiqué que le retour de l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas à l’ordre du jour dans les besoins des Blaugranas.

« Je n’ai reçu aucun message de Leo ou de ceux qui l’entourent pour revenir. La vérité est que pour le moment nous ne l’envisageons pas. Nous construisons une équipe jeune, associée à des personnes ayant une certaine expérience, créant une bonne symbiose qui fonctionne. Mais Leo, c’est Leo, le meilleur joueur du monde, également reconnu. Il mérite le respect en tant que joueur et en tant que personne et dans l’état d’esprit, c’est un gagnant, mais c’est quelque chose que nous n’avons pas envisagé », a expliqué le président du club barcelonais dans des propos relayés par RMC Sport. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, le septuple Ballon d’Or est donc bien parti pour faire une seconde année en Ligue 1 la saison prochaine.