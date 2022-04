Barça Mercato : Gros revirement en vue dans le dossier Dembélé

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 10:52

L’avenir d’Ousmane Dembélé est relancé au Barça. L’entourage de l’attaquant vient encore de le confirmer avec un important indice.

Retournement de situation pour Dembélé au Barça

Après Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone semblait parti pour enregistrer une nouvelle perte énorme sur le marché des transferts. En fin de contrat, Ousmane Dembélé était poussé vers la sortie suite à son refus de prolonger son contrat. Pas aidé par son indiscipline et ses blessures répétitives, le départ du champion du monde 2018 semblait inéluctable. Mais avec l’arrivée de Xavi, la donne a changé. L’ailier tricolore se rapproche de son meilleur niveau et le Barça pense à nouveau à prolonger le contrat de son crack de 24 ans. Une tendance confirmée dans les colonnes de L’Équipe par l’entourage de l’attaquant barcelonais. Citant un proche du joueur, le journal assure que les représentants du joueur sont « prêts à discuter de nouveau ».

Une dernière inquiétude pour Laporta

Président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait le point sur la situation d’Ousmane Dembélé. Sur les ondes de RAC1, le patron du Barça avait ouvert la porte à une prolongation de Dembélé. Mais le dirigeant catalan se montrait craintif envers Moussa Sissoko, l’agent du joueur. « Je le dis avec tout le respect que je lui dois, mais l’agent est une boîte à surprises et on ne sait jamais ce qui peut arriver », déclarait le président barcelonais sur la radio catalane mercredi.

Outre cette crainte de Joan Laporta, ses collaborateurs s’interrogent également sur le regain subi de forme d’Ousmane Dembélé à la fin de son contrat. L’ailier tricolore reste sur un but et sept passes décisives lors de ses six derniers matches de Liga. Pour certains, il pourrait s’agir d’une nouvelle stratégie de l’ancien joueur du SRFC pour faire monter les enchères. Surtout qu’il est annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain.