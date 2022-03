Barça Mercato : Dembélé fait une annonce incroyable sur son avenir !

Publié par Thomas le 30 mars 2022 à 16:59

À quelques mois de la fin de son contrat au Barça, Ousmane Dembélé a fait une annonce tonitruante concernant son futur club.

Barça Mercato : Dembélé a choisi de rester à Barcelone

Quid de l’avenir d’Ousmane Dembélé ? La question a le mérite d’agiter la presse espagnole et notamment la direction du FC Barcelone, qui tente sans relâche de prolonger son attaquant tricolore. Si l’ancien rennais était tout proche d’un départ cet hiver notamment vers le PSG, ce dernier a finalement décidé de poursuivre chez les Catalans jusqu’à la fin de son contrat. Seulement, si tout laissait penser à un départ inévitable en juin de Dembouz, la tendance aurait radicalement changé ces derniers mois, notamment après le retour en forme du joueur de 24 ans et de son équipe.

Métamorphosé sous la direction de Xavi, Ousmane Dembélé aurait le désir profond de continuer au Barça, malgré une tension encore existante avec sa direction. Une volonté qu’il a lui-même confirmé à ses coéquipiers durant la trêve internationale. Comme le rapporte le Mundo Deportivo ce mercredi, l’attaquant des Bleus aurait déclaré vouloir "rester" au club la saison prochaine. Une décision prise depuis un certain temps selon plusieurs médias, mais un dossier qui n’évolue toujours pas.

Prolongation de Dembélé, pourquoi ça coince ?

Disposant d’un accord de principe datant de cet hiver avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est aujourd’hui pressenti pour rejoindre la capitale malgré une volonté palpable de prolonger. Un paradoxe de taille quand on sait que Barcelone fait tout pour étendre le contrat de son joyau tricolore. Malgré une volonté commune du joueur comme du club, un problème et pas des moindres vient entacher l’opération prolongation : Moussa Sissoko, l’agent du joueur français.

Depuis le début des négociations, l’homme d’affaires se montre gourmand en termes de salaire et de prime à la signature. Des demandes colossales motivéed par un argument simple, le talent de son protégé et sa capacité à gagner un jour le Ballon d’Or. Seulement, face aux récentes blessures du Mosquito et la crise qui touche le club depuis la pandémie, le FC Barcelone se voit dans l’incapacité de répondre aux exigences de l’agent. Un pas en avant de Sissoko pourrait de fait débloquer la situation.