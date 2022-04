OM Mercato : Une belle signature se précise en attaque, les détails !

Publié par Timothée Jean le 01 avril 2022 à 11:52

L’ OM se projette sur l’avenir et cherche à parfaire son secteur offensif. Le club phocéen est même proche de boucler une précieuse signature en attaque.

OM Mercato : L’option d’achat de Cengiz Ünder bientôt levée

Il est l’une des grandes réussites du mercato estival de l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Cengiz Ünder s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'esprit de Jorge Sampaoli. Avec 11 buts inscrits et 4 passes décisives en 36 matches et une activité débordante au sein de l'équipe marseillaise, l’international turc a rapidement conquis le cœur des supporters de l’ OM.

Prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille cette saison, Cengiz Ünder a rempli la clause prévue dans son contrat. Laquelle stipulait qu'il deviendrait officiellement un joueur de l’ OM en cas de maintien du club. Et c’est désormais chose faite, car le club phocéen occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1 à neuf journées de la fin du championnat. Il n’y a donc plus de craintes, l’ailier droit de 24 ans ne retournera pas à l’AS Rome à l’issue de la saison. Le journaliste turc Ekrem Konur assure que la direction de l’ OM compte lever son option d’achat estimée à 8 millions d’euros le plus rapidement possible.

Un contrat de cinq ans pour Cengiz Ünder

Après un passage mitigé à Leicester City en Premier League, Cengiz Ünder va ainsi poursuivre son aventure dans le championnat français. Le confrère explique que le jeune attaquant devrait signer un contrat de cinq ans avec l’Olympique de Marseille. Il serait ainsi lié à l’ OM jusqu’en juin 2027. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes sont alors proches de boucler une belle signature en attaque. Cette nouvelle devrait faire plaisir aux supporters marseillais. Rappelons aussi que l’ OM reste suspendu à la décision du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) concernant une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos.