OL Mercato : Lyon veut frapper un gros coup à Manchester United !

Publié par Thomas le 01 avril 2022 à 12:22

Après la signature du brésilien Tetê, jeudi, l' OL se serait lancé aux trousses d'un milieu de Manchester United pour cet été.

OL Mercato : Lyon démarre fort son mercato

La révolution est bel et bien lancée à l’Olympique Lyonnais. Auteur d’une saison décevante en Ligue 1, les Gones souhaitent réaliser un grand nombre de signatures cet été, à plusieurs postes clés. Après l’officialisation du transfert de Tetê, au moins jusqu’à la fin de la saison, l’ OL viserait un nouveau joueur brésilien, sous contrat avec Manchester United.

Comme le révèle le média Ge Globo, Lyon serait allé à la pêche aux informations sur Andreas Pereira, prêté cette saison à Flamengo au Brésil. Le milieu de terrain de 26 ans voit son contrat se terminer en 2023 chez les Red Devils et cherchera à trouver un nouveau point de chute dès cet été. Désireux de parfaire son entrejeu notamment en cas de départ de Tanguy Ndombélé à la fin de saison, l’Olympique Lyonnais multiplie ses pistes dans ce secteur de jeu depuis plusieurs semaines.

L’ OL ne serait cependant pas le seul club sur le coup. D’après la source, le PSV Eindhoven mais aussi Flamengo feraient le forcing pour récupérer le joueur cet été. Dans cette course acharnée, le club brésilien aurait un léger avantage puisque les Rubro-Negro aurait déjà un accord de principe avec Manchester. Auteur de 26 rencontres pour 5 buts depuis 2021, Andreas Pereira aurait convaincu les dirigeants de Flamengo qui souhaiteraient l’acheter définitivement. De son côté, Lyon tentera par tous les moyens de convaincre le milieu brésilien de rallier ses rangs.

Une autre signature en approche au milieu

En fin de contrat en juin 2023 à l’ OL, Maxence Caqueret fait l’objet d’un forcing intense de la part de ses dirigeants pour prolonger. Très courtisé en Europe, le prodige de 22 ans laisse planer le doute sur son futur, lui qui n’est toujours pas tombé d’accord avec Jean-Michel Aulas pour étendre son contrat. Si les deux parties patinent sur l’aspect financier, le président lyonnais a apporté un vent d’optimisme dans le dossier, jeudi, affirmant que tous les efforts étaient mis en place pour prolonger l’international espoir.

« Sa blessure ne change rien pour nous. On souhaite absolument qu’il reste ici. Il doit être le socle de l’équipe de demain. On lui a fait savoir et on va continuer jusqu’à le convaincre. J’ai aussi rencontré les représentants de Rayan Cherki pour qu’il reste avec nous. Je veux féliciter le travail de l’Academy », a déclaré Jean-Michel Aulas en conférence de presse.