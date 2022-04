OM Mercato : Arkadiusz Milik fixe ses conditions pour rester !

Publié par Timothée Jean le 01 avril 2022 à 13:52

Prêté par Naples cette saison, Arkadiusz Milik devrait accepter de poursuivre son aventure à l’ OM selon certaines conditions.

Où évoluera Arkadiusz Milik la saison prochaine ? C'est une question qui intrigue bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille en ce moment. Il faut dire que le contrat du buteur polonais expire en juin prochain, et jusqu’ici, les dirigeants de l’ OM n’ont toujours pas levé son option d’achat estimée à une dizaine de millions d’euros. C'est visiblement cet été que le joueur de 29 ans étudiera la proposition d’un nouveau contrat marseillais, pour ensuite prendre une décision sur son avenir.

Pour le moment, les dirigeants de l’ OM n’ont pas l’intention de perdre leur grand attaquant. C’est en tout cas le souhait affiché par Pablo Longoria. Toutefois, les relations parfois tendues entre Arkadiusz Milik et son entraîneur Jorge Sampaoli jettent le froid sur son avenir à Marseille. D’autant plus que le buteur polonais conserve une belle cote en Serie A. Les deux clubs turinois, la Juventus et le Torino, suivraient de près sa situation à l’Olympique Marseille. Alors, comment convaincre Arkadiusz Milik de rester à l’OM à l’issue de la saison ? Selon les indiscrétions de L’Équipe, l’ancien attaquant de l’Ajax s’est fixé une condition avant d’accepter de prolonger son aventure dans la cité phocéenne : il veut disputer la prochaine Ligue des Champions.

Milik vise la Ligue des champions

Le quotidien sportif explique en effet qu’Arkadiusz Milik a fait de la Ligue des Champions son objectif suprême. Car si l' OM se qualifie, il pourrait alors se laisser tenter par l'idée de prolonger son séjour dans la cité phocéenne, ce qui n'empêche pas que l’ OM va devoir mettre la main à la poche pour le conserver. Dans le cas contraire, si l’ OM ne parvenait pas à décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, le compatriote de Robert Lewandowski pourrait demander à ses agents de lui trouver une nouvelle porte de sortie. Le président Pablo Longoria et ses collaborateurs sont donc prévenus : il va falloir présenter un projet sportif convaincant et ambitieux au clan Milik.