OM Mercato : C’est confirmé pour l’avenir de William Saliba !

Publié par Timothée Jean le 01 avril 2022 à 15:52

Véritable sensation du côté de l' OM cette saison, William Saliba se rapproche d’un retour à Arsenal. Mikel Arteta a confirmé cette tendance.

OM Mercato : Les aveux de Mikel Arteta sur la progression de Saliba

William Saliba n'a pas tardé pour s’imposer à l' OM. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d'Arsenal, le défenseur tricolore est rapidement devenu un taulier au sein de la défense de l’ OM, disputant 40 rencontres cette saison sous le maillot phocéen. Le joueur de 20 ans multiplie les prestations solides en Ligue 1 et a récemment été convoqué par Didier Deschamps en Équipe de France. Cette première convocation chez les Bleus est une belle récompense pour le principal concerné, mais aussi pour Arsenal.

L’entraîneur Mikel Arteta rappelle en effet que les dirigeants des Gunners ont eu le nez creux en envoyant William Saliba à l’ OM afin de s’aguerrir dans le championnat français. « C’est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison », a-t-il indiqué dans des propos rapportés sur le site du club britannique.

Mikel Arteta prêt à récupérer William Saliba

Depuis son arrivée à l’ OM, William Saliba a changé de dimension. Indésirable à Arsenal, le défenseur central est à présent incontournable au sein du dispositif marseillais. Seulement, l’ancien Stéphanois ne devrait pas poursuivre à Marseille la saison prochaine. Son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le jeune joueur va retourner chez les Gunners. L’entraîneur Mikel Arteta a même laissé entendre qu’il était désormais prêt à accorder une nouvelle chance à son jeune défenseur. « C’est notre joueur (…) Ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore », a-t-il confié. Le coach espagnol se réjouit de la nette progression de William Saliba à l’ OM et aimerait le récupérer pour la saison à venir. Les dirigeants marseillais et les autres prétendants sont donc avertis.