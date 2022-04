Real Madrid Mercato : Les Merengues officialisent une nouvelle recrue

Publié par Jules le 01 avril 2022 à 16:22

Le Real Madrid, actuel leader de Liga, va accueillir une nouvelle recrue en provenance d'Ukraine pour la fin de la saison.

Real Madrid Mercato : Une recrue déjà officialisée

On vous l'annonçait hier, le Real Madrid est sur la piste d'une jeune pépite brésilienne évoluant au Shakhtar Donetsk, en Ukraine. Cette piste s'est progressivement réchauffée au point d'être aujourd'hui officialisée par le club ukrainien. En effet, le Shakhtar a annoncé que Vinicius Tobias allait rejoindre les Merengues dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat à la clé.

Dans son communiqué, le club ukrainien affirme que " le joueur de la réserve du Shakhtar, Vinicius Tobias, a rejoint le Real Madrid. Il jouera en prêt pour le club madrilène jusqu'à la fin de la saison 2022/23. Selon les termes de l'accord, le Real Madrid a également la possibilité d'acheter le footballeur. " Il s'agit là d'un jeune espoir qui n'a pas réellement vocation à faire partie directement du onze de départ madrilène pour ces prochains mois.

Vinicius Tobias, une jeune pépite brésilienne débarque en Espagne

Première recrue du Real Madrid suite à l'ouverture exceptionnelle par la FIFA du marché des transferts en provenance d'Ukraine, Vinicius Tobias n'est encore qu'un très jeune espoir. À 18 ans, le latéral droit brésilien n'a pas pu disputer la moindre minute de jeu dans le championnat ukrainien, cantonné à évoluer avec l'équipe réserve du Shakhtar.

Débarqué en provenance de l'Internacional, club de Serie A brésilienne, en janvier, le joueur n'a pas réellement eu le temps de s'acclimater à l'Ukraine avant que la situation ne dégénère et qu'il ne soit contraint de rejoindre un nouveau club. Quoi qu'il en soit, le joueur aura fort à faire pour impressionner l'Espagne, et convaincre le Real Madrid de lever son option d'achat. Espérons pour lui qu'il se fasse à ce nouveau changement de pays et qu'il puisse, pourquoi pas, gratter quelques minutes de jeu avec l'équipe A des Merengues.