PSG Mercato : Messi s’en va, une star mondialement connue arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 19:22

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi pourrait quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, le Qatar viserait une star mondialement connue.

Le Paris SG prêt à laisser filer Lionel Messi vers la MLS ?

Après une nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ambitionnerait de procéder à un vaste chamboulement de son effectif à l’issue de la saison en cours. Pour l’été prochain, outre le remplacement possible de Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre gratuitement le Real Madrid, le club de la capitale pourrait laisser filer Lionel Messi en cas d’offre jugée satisfaisante. Pas à son aise depuis son arrivée l’été dernier, la star argentine pourrait déjà faire ses valises.

À 35 ans, le septuple Ballon d’Or souhaiterait découvrir le championnat américain, où l’Inter Miami de David Beckham aimerait s’intégrer à son effectif. D’ailleurs, le journaliste espagnol Jose Luiz Carazo a déclaré, jeudi soir, sur le plateau de l’émission Rondeando, que « Lionel Messi jouera la saison prochaine au PSG puis il ira aux États-Unis jouer dans l’équipe de Beckham. » Sauf que L’Équipe assure que le PSG pourrait le laisser partir l’été prochain. D’autant que Nasser Al-Khelaïfi et les siens auraient d’ores et déjà identifié son successeur.

PSG Mercato : Mohamed Salah pour remplacer Messi ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par le quotidien espagnol AS, David Beckham et l’Inter Miami seraient disposés à transmettre une très grosse offre au Paris Saint-Germain pour Lionel Messi. Conscient que l’ancien capitaine du FC Barcelone pourrait changer d’air l’été prochain, les décideurs parisiens auraient fait de Mohamed Salah leur priorité numéro 1 pour prendre la place de la Pulga dans l’équipe des Rouge et Bleu la saison prochaine. La publication ibérique explique que « Nasser Al-Khelaïfi cultive l’idée d’étendre sa liste d’étoiles avec une étoile du Moyen-Orient depuis un certain. »

En fin de contrat dans un an, le double Ballon d’Or africain (2017, 2018) n’a toujours pas paraphé un nouveau bail à Liverpool et le Paris Saint-Germain voudrait en profiter pour lui glisser une belle à la hauteur de son statut pour tenter de l’attirer en Ligue 1. Après avoir tout raflé avec les Reds, l’international égyptien de 29 ans ne serait pas contre un nouveau challenge sous d’autres cieux et pourrait donc se laisser convaincre par l’offre du PSG. L’attaquant de Liverpool étant jugé par le Qatar comme la recrue idéale, à la fois sur le plan sportif et marketing. Son impact dans le monde arabe étant énorme.

Affaire à suivre…