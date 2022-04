SRFC Mercato : Maurice vide son sac sur son départ de l’OL

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 04:52

Directeur technique du SRFC, Florian Maurice a réglé ses comptes avec Jean-Michel Aulas, son ancien patron à l’Olympique Lyonnais.

Les révélations glaciales de Florian Maurice sur son départ de l’OL

Depuis 2020, Florian Maurice officie comme directeur technique au Stade Rennais. Son départ de l’Olympique Lyonnais a été vécu comme une « trahison » par Jean-Michel Aulas. Le responsable du SRFC a passé une bonne partie de sa carrière à l’OL en tant que joueur avant de rejoindre sa cellule de recrutement. Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien recruteur en chef des Gones a rétabli la vérité sur sa relation avec son ancien employeur. « J’avais des relations de travail avec lui tout simplement. C’était mon patron, je n’allais pas dîner ou passer des soirées chez lui. On se voyait uniquement dans ce cadre professionnel […] Je n’ai jamais eu le sentiment d’être son fils ou qu’il soit mon père. C’était mon patron », confie le responsable rennais.

Ses confidences sur Juninho et le tacle sur Cheyrou

Dans sa sortie, Florian Maurice a également évoqué ses relations avec Juninho, son ancien collaborateur à la cellule de recrutement. Il admet notamment avoir mal vécu l’arrivée du Brésilien, « le choix du président ». Ses relations alambiquées avec l’ancien directeur sportif lyonnais ne sont pas étrangères à son départ de Lyon. « J’ai compris que je ne pourrais plus aller plus haut à Lyon. On a passé huit mois ensemble avec Juninho, je n’ai aucune raison de lui en vouloir [...] Mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas », reconnaît-il.

Le directeur technique du Stade Rennais a profité de cette sortie pour glisser un tacle à son successeur à Lyon, Bruno Cheyrou. Il ne partage pas la même vision du métier de recruteur que son homologue lyonnais. Lequel estime qu’il faut avoir été footballeur professionnel pour exercer le métier. « Pour moi, c’est faux […] Ça ne veut rien dire », glisse-t-il sans ambages.

Un épanouissement au SRFC malgré un énorme regret

Aujourd’hui à Rennes, Florian Maurice continue de confirmer son talent. Il a notamment été rejoint depuis la saison dernière par Bruno Genesio, un autre ancien de l’OL. Le club breton pointe à la 3e place du championnat (à un point de l’OM, 2e) et peut rêver de Ligue des champions. S’il s’éclate au SRFC, l’ancien Gone nourrit « quand même ce regret d’être parti comme ça de l’OL ».