OM Mercato : Arsenal, les exigences de Saliba pour son avenir

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 05:52

Néo-international tricolore, William Saliba s’est de nouveau exprimé sur son avenir au moment où son prêt à l’OM tire à sa fin.

William Saliba adresse un avertissement à Arsenal

Prêté à l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba a retrouvé du temps de jeu et affiche un niveau satisfaisant. Avec l’OM, le défenseur central prêté par Arsenal a déjà pris part à 40 matchs cette saison, tous en tant que titulaire. Ses performances enchantent Didier Deschamps. Le sélectionneur national l’a convoqué lors du récent rassemblement des Bleus. Une trêve durant laquelle l’ancien Stéphanois a étrenné le maillot de l’équipe de France. Au vu de son nouveau statut d’international, le défenseur de 21 ans affiche ses ambitions pour son avenir.

Au moment où il semble davantage proche d’un retour à Arsenal, il réclame un temps de jeu considérable. « C’est sûr que je ne peux pas me contenter d’être sur le banc d’Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j’entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n’est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n’être jamais dans le groupe », a indiqué le joueur au cours d’un entretien à L’Équipe.

Un possible transfert à Marseille ?

Dans sa sortie, William Saliba s’est également prononcé sur un possible transfert à Marseille. Le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne avoue se plaire dans la cité phocéenne. Il semble d’ailleurs y conditionné son avenir à une qualification pour la Ligue des champions. « C’est sûr que ça serait mieux avec une qualification en Ligue des champions. Et si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie, je serais déçu […] Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d’ici la fin de saison, comme si je n’allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir », a confié le jeune défenseur central. Reste maintenant à savoir qui d’Arteta ou de Sampaoli bénéficiera des services du néo-international tricolore la saison prochaine.