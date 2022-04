Stade Rennais Mercato : L'énorme sortie de Genesio sur son futur

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 06:52

Entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio a évoqué son avenir au moment où il est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs.

Le coach du SRFC très courtisé à l’étranger

Après son aventure en Chine au Beijing Guoan, Bruno Genesio a retrouvé l’Hexagone il y a un an. Après un passage remarqué à l’Olympique Lyonnais, le technicien de 55 ans officie au Stade Rennais depuis son retour. Actuel 3e de Ligue 1 Uber Eats, Rennes est d’ailleurs l’une des équipes les plus redoutables du championnat. Les prouesses de l’entraîneur du SRFC ne passeraient pas inaperçues à l’étranger comme le révélait récemment RMC Sport. Des intérêts d’Everton, Wolverhampton et Tottenham en Premier League ont été évoqués. En Espagne, l’ancien coach de Lyon serait pisté par la Real Sociedad et Valence.

En marge du choc contre Nice ce samedi, l’intéressé a préféré botter en touche concernant un potentiel départ du SRFC. Il préfère se concentrer sur la fin de saison. « Je n’ai aucune info concrète sur quoi que ce soit. Ce que je sais, c’est que je suis bien au Stade Rennais, il reste neuf matchs à jouer cette saison et j’ai encore un an de contrat. Je ne fais pas attention à ces choses », a indiqué l’entraîneur rennais en conférence de presse.

Vers une prolongation pour Genesio au Stade Rennais?

Bruno Genesio a également été interrogé sur sa situation contractuelle avec le Stade Rennais. À l’issue de la campagne en cours, il ne lui restera qu’une seule année de contrat. Si des discussions avec sa direction sont évoquées, le coach du SRFC préfère ne pas s’emballer. Là encore, l’entraîneur de Rennes indique vouloir se consacrer sur son travail pour être « le plus performant possible jusqu’à la fin de la saison ». « Le reste, ça vient naturellement une fois qu’on a fait notre travail. On en a déjà parlé avec Florian Maurice [directeur sportif, ndlr] et le président Nicolas Holveck. On évoque ces choses mais il n’y a rien de concret. Il n’y a pas une urgence absolue », assure-t-il.