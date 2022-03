Stade Rennais Mercato : Une figure du SRFC pistée par des cadors

Publié par Thomas le 28 mars 2022 à 17:23

Le SRFC n'en finit plus d'attirer la convoitise des plus grands clubs. Victime de son succès, le Stade Rennais pourrait se faire piquer son homme fort.

SRFC Mercato : Bruno Genesio attire l’Europe

3e du championnat de France, le Stade Rennais réalise l’une des meilleures saisons de son histoire. Doté d’un effectif complémentaire et séduisant, le club breton fait figure de grande révélation de Ligue 1. Encore étincelant contre le FC Metz la semaine passée (6-1), les Rouge et Noir peuvent remercier leur entraîneur, Bruno Genesio, qui a réussi cette saison à insuffler une mentalité de gagnant à ses joueurs. Une véritable résurrection pour l’ancien coach de l’OL, qui avait connu un parcours plutôt mouvementé chez les Gones.

Désormais au sommet de son art, le technicien français commence à faire parler de lui au-delà de nos frontières, à un an de la fin de son contrat au SRFC. D’après les informations de RMC Sport, Bruno Genesio serait surveillé par plusieurs cadors européens, dont Tottenham, Everton et Wolverhampton en Premier League. La philosophie de jeu proposé par Rennes cette saison a également séduit le championnat espagnol où Valence et la Real Sociedad surveillent la situation du coach des Rouge et Noir. La source précise que d’autres écuries plus exotiques lorgnent également Bruno Genesio comme le club de Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Des joueurs rennais également pistés par des cadors

Outre Bruno Genesio, plusieurs joueurs rennais sont récemment apparus dans la short-list de grandes écuries. Après Loïc Badé ou encore Adrien Truffert, surveillés par l’AC Milan, c’est Arsenal qui s’est récemment lancé aux trousses d’un jeune talent du Stade Rennais, le prometteur Lesley Ugochukwu. D’après les informations de L’Équipe, le milieu défensif de 17 ans est perçu comme le futur Patrick Vieira chez nos voisins britanniques et pourrait faire l’objet d’une offre dès cet été. Mais le Franco-nigérian n’est pas le seul joueur de l’entrejeu à être lorgné sur le Vieux Continent. Les milieux Lovro Majer et Benjamin Bourigeaud ont également la cote en Espagne. De quoi annoncer un mercato estival tonitruant en Bretagne.