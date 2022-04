PSG Mercato : Une info palpitante tombe pour Ramos avant Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 16:00

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Lorient ce soir. Avant ce match, un média local a fait le point sur Sergio Ramos.

Sergio Ramos dans le groupe du PSG face à Lorient

C’est un événement au Paris Saint-Germain. Après deux mois sans jouer, Sergio Ramos signe son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino pour affronter le FC Lorient ce dimanche, à 20h45, au Parc des Princes. À quelques heures de cette rencontre, le club de la capitale a rendu public le groupe de 22 retenu par l’entraîneur argentin et la présence du défenseur central de 36 ans a été confirmée.

Comme attendu, Marco Verratti, Angel Di Maria, Keylor Navas, Abdou Diallo, Julian Draxler et Juan Bernat sont tous absents en raison de diverses blessures musculaires. Pour le reste, Donnarumma, Letellier, Franchi - Bitshiabu, Dagba, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Danilo Pereira, Dina Ebimbe, Gueye, Michut, Paredes, Simons, Wijnaldum - Icardi, Mbappé, Messi et Neymar seront présents au Parc des Princes ce soir contre les Merlus. Concernant Sergio Ramos, l’ancien capitaine du Real Madrid aurait pris une décision radicale pour son avenir avec les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Ramos veut rester, mais va parler avec le club

Après seize années passées sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos s’est engagé librement en faveur du Paris Saint-Germain l’été passé. Après l’échec de ses négociations avec Florentino Pérez en vue d’une prolongation, le Champion du monde 2010 a signé pour deux saisons avec le PSG, soit jusqu’en juin 2023.

Mais la première saison ne se passe pas comme souhaité par les deux parties et les rumeurs enflent déjà. Avec seulement 5 petits matches toutes compétitions confondues, Ramos ne rassure pas du côté de la capitale. En proie à divers pépins physiques, l’ancien coéquipier de Karim Benzema passe le temps clair de son temps à l’infirmerie.

Toutefois, l’international espagnol ne compte pas quitter le Paris SG comme annoncé par plusieurs médias locaux et étrangers. En effet, selon les informations de RMC Sport, Sergio Ramos pense avoir récupéré de sa blessure au mollet et voudrait rester la saison prochaine pour prouver à ses dirigeants qu’ils n’ont pas eus tord de miser sur lui l’été dernier.

De leur côté, les décideurs parisiens n’auraient pas forcément envie de se séparer du joueur, mais souhaiteraient de tout de même s’entretenir avec lui afin de faire le point et chercher la meilleure solution ensemble. « L’objectif n’est pas de la faire partir, mais surtout d’être à son écoute pour voir comment il se sent », explique le média métropolitain.

Affaire à suivre donc…