LOSC : Ça a chauffé entre Ben Arfa et Gourvennec après Bordeaux !

Le match nul contre Bordeaux n’a pas été du goût de tout le monde au LOSC. Notamment pour Hatem Ben Arfa et son coach Jocelyn Gourvennec.

Grosse altercation entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec

D’après les renseignements distillés ce dimanche par Téléfoot, l’après-match a été très mouvementé dans le vestiaire de Lille OSC après le nul frustrant face aux Girondins de Bordeaux (0-0). En effet, selon le média francilien, une vive altercation aurait eu lieu entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec.

Aucune précision supplémentaire n’a été apporté sur l’origine de ce clash, qui pourrait éventuellement concerner le temps de temps du milieu de terrain offensif des Dogues qui n’a été lancé par son entraîneur seulement à la 78e minute, samedi soir, au stade Pierre-Mauroy, contre les Bordelais.

Alors qu’il n’a disputé que huit matches depuis son arrivée avec notamment un but et une passe décisive, l’ailier de 35 ans pourrait aller faire un tour plus prolongé sur le banc pendant quelques temps après son coup de sang avec son coach. Un incident rapidement confirmé par La Voix du Nord, qui a donné quelques précisions.

« Au retour dans les vestiaires, Hatem Ben Arfa s’en est pris à un équipier. Jocelyn Gourvennec est alors intervenu pour calmer les deux hommes. Le ton est alors monté entre Ben Arfa et Gourvennec. Le joueur a eu des mots très durs à l’encontre de son entraîneur », explique le journal régional.

Des échos également avancés par d'autres sources comme RMC Sport ou encore France Bleu Nord. « Ben Arfa a dépassé les limites », précise la radio locale. En zone mixte, le capitaine du LOSC, Fonte, a confirmé les tensions après le matc.

Fonte confirme les tensions après LOSC-Bordeaux

Correspondant de France Bleu Nord, Sylvain Charley a indiqué sur Twitter que « l'évènement est pris très au sérieux par la direction du club. » En attendant de connaître les vraies motivations de l’agacement de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Fonte a confirmé que la fin de match a été très tendue chez les Lillois.

« C’était tendu dans le vestiaire. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux (…) Les tensions ? C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile. On a besoin de gagner le prochain match. On va se concentrer sur cet objectif, prendre les trois points. Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire. On peut seulement gagner contre Angers, ce qui nous permettrait d’oublier ce match », a déclaré le défenseur central international portugais.