ASSE - OM : Le message de Payet après la correction au Chaudron

Publié par Ange A. le 03 avril 2022 à 23:40

Ancien joueur de Saint-Étienne, Dimitri Payet s’est exprimé après le large succès de l’ OM à Geoffroy-Guichard ce dimanche.

Payet et l’ OM sans pitié pour les Verts

Victorieux lors du derby contre Nice (2-1), l’Olympique de Marseille conforte sa place de dauphin du PSG. Suite au nul entre le Gym et le Stade Rennais (1-1), l’ OM se détache de ces poursuivants. Dimanche, Marseille a signé un nouveau succès sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Les Olympiens ont renversé les Verts (4-2) au Chaudron. Un succès qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de prendre trois points d’avance sur le SRFC et cinq sur Strasbourg et Nice. Ancien stéphanois, Dimitri Payet a permis aux siens de revenir au score suite à l’ouverture du score de Denis Bouanga. Kolodziejczak (CSC), Dieng et Harit ont participé au festival marseillais. Le capitaine olympien a profité pour adresser un message à son ancien club en lutte pour le maintien.

Les mots de Payet pour l’ASSE dans sa lutte pour le maintien

Dimitri Payet est consterné par la situation de l’AS Saint-Étienne. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille se veut optimiste pour les Verts. Lesquels réalisent des progrès en cette deuxième partie de saison. « Je suis attristé parce que j’ai passé quatre saisons ici. J’espère qu’ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c’est toujours un déplacement qu’on aime. Je leur souhaite le maintien. De tout cœur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j’espère que ça va aller mieux pour eux », a confié le meneur de jeu de l’ OM au journal La Provence.

Battu par Marseille, Saint-Étienne coince à la 18e place de Ligue 1. Les Verts disposent de quatre points d’avance sur Metz (19e) et Bordeaux (20e). Le club ligérien accuse un seul point de retard sur Clermont (17e) et Lorient (16e).