LOSC Mercato : Real Madrid, le retour d'Eden Hazard se précise !

Publié par Thomas le 04 avril 2022 à 16:59

Dans le viseur d'Olivier Létang au LOSC, l'attaquant belge, Eden Hazard, se rapproche à grands pas d'un départ du Real Madrid.

Eden Hazard va partir cet été du Real Madrid

La fin est proche pour Eden Hazard. En fin de contrat en juin 2024 au Real Madrid, le Diable Rouge devrait quitter la capitale espagnole dès cet été. Ecarté du onze de Carlo Ancelotti cette saison, l’ancien joueur du LOSC vit une longue traversée du désert ces dernières semaines et pousse pour quitter le navire merengue lors du prochain mercato. Titulaire pour la dernière fois le 23 janvier contre Elche en Liga, l’attaquant de 31 ans a vu son club prendre une décision importante ces derniers jours concernant son avenir.

Comme le révèle le quotidien AS, Eden Hazard va bien quitter le Real à l’issue de son opération à la fin de la saison. Touché depuis de longs mois à la jambe, l’international belge a dû se soumettre à une opération pour retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit. Une intervention chirurgicale qui le contraint à être forfait jusqu’à cet été.

D’après la source, le club espagnol cherchera cet été à prêter Hazard pour qu’il regagne du temps de jeu et qu’il puisse se montrer afin d’être vendu l’année suivante. Florentino Pérez aurait ainsi complètement tiré un trait sur l’attaquant, lui préférant des options plus jeunes comme Rodrygo ou Marco Asensio. Avec le mercato colossal prévu cet été, le Belge sait qu’il doit partir et se cherche déjà un point de chute.

Le LOSC peut y croire

Fin décembre, Olivier Létang évoquait l’idée d’un retour d’Eden Hazard à Lille, son club formateur, dix ans après son départ. " Si Hazard peut revenir ? Je vais le chercher moi-même en Espagne s’il le faut. Bien évidemment, c’est un joueur formidable qui est sous-contrat avec le Real Madrid. Ce sera difficile, c’est pour cela que je l’ai dit sur le ton de la blague ", avait déclaré le directeur sportif au Petit Lillois. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité pour les Dogues, qui n’ont jamais été aussi proche d’un retour de leur enfant prodige.

Avec l’option du prêt d’un an proposée par le Real Madrid, le LOSC pourrait tirer son épingle du jeu pour la prochaine saison. Si Chelsea se présentait comme un candidat sérieux pour récupérer le joueur, les récentes sanctions infligées au club anglais donnent encore plus d’espoir à Lille, qui pourrait, de son côté, acter le départ prématuré d’Hatem Ben Arfa. La question du salaire reste cependant une inconnue de taille dans ce dossier.