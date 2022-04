OM : Nouvelle mise en garde de Dimitri Payet à ses coéquipiers

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 19:29

Dimitri Payet n’a pas caché sa joie après la victoire de l’ OM face à l’ASSE (2-4). Le Réunionnais a tout de même mis en garde ses partenaires sur la suite de la saison.

OM : Dimitri Payet prévient ses coéquipiers

L’Olympique de Marseille poursuit sa marche en avant. Et à la différence de ses concurrents en championnat, le club phocéen continue d’enchaîner des résultats positifs. Ce dimanche, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l’ OM s’est imposé (2-4) sur le terrain de l’AS Saint-Etienne et consolide sa 2e place au classement. Les Olympiens ont creusé l’écart sur leurs principaux poursuivants l’OGC Nice et le Stade Rennais. À huit journées de la fin du championnat, l’ OM s’affirme donc comme un candidat crédible pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Mais rien n’est encore acquis, le club phocéen devra rester sur ses gardes en cette fin de saison. Et ça, Dimitri Payet l’a bien compris.

S’il ne craint pas la concurrence, le capitaine marseillais sait que l’aspect mental sera crucial dans ce sprint final. Le milieu de terrain a ainsi prévenu ses coéquipiers, il ne faudra négliger aucun détail et poursuivre sur cette lancée lors des huit prochains matches de championnat. « C’est important. Mais d’un week-end à un autre, ça peut vite évoluer, on peut passer de la deuxième à la quatrième place et vice versa. Maintenant, en étant 2es, nous avons notre destin entre nos mains, à nous de gagner nos matchs pour rester les chassés et pas les chasseurs », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Marseille garde en ligne de mire le PSG

Pour cette saison, l’Olympique de Marseille s’est fixé comme objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. À deux mois de la fin de saison, l’ OM semble bien partir pour atteindre cet objectif et garde le Paris Saint-Germain en ligne de mire. D’ailleurs, le club marseillais croisera le fer avec son rival parisien dans deux semaines. Ce choc risque de pimenter un peu plus le sprint final, surtout en cas d’exploit des Marseillais face à l’armada offensive des Parisiens. En attendant, l’ OM a rendez-vous avec Paok Salonique en quart de finale de Ligue Europa Conference (7 avril et 14 avril), avant de recevoir Montpellier, 10 avril prochain. La fin de saison s’annonce très palpitante pour Marseille.