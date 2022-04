PSG Mercato : C’est presque réglé pour la signature de Dembélé !

Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2022 à 07:05

Libre le 30 juin prochain avec le Barça, Ousmane Dembélé est annoncé proche du PSG. Tout serait presque réglé pour l’avenir de l’attaquant français.

Le Barça prévient officiellement le clan Dembélé

L’avènement de Xavi Hernandez sur le banc fait décidément beaucoup de bien au FC Barcelone. Désormais 2e de Liga derrière le Real Madrid, le club culé s’active pour régler certains dossiers qui ont connu un revirement spectaculaire avec l’arrivée de Xavi. C’est le cas par exemple de l’ailier de 24 ans, Ousmane Dembélé. Alors que son départ au Paris Saint-Germain en fin de saison était carrément pris comme une certitude, l’avenir de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais pourrait finalement rester et parapher un nouveau bail avec les Blaugranas. Toutefois, le Barça ne compte pas se mettre en danger financièrement afin de garder le natif de Vernon.

« Lui et ses agents savent depuis près d'un an quelle est notre position. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses coéquipiers », a déclaré Mateu Alemany, le directeur du football des Blaugranas, sur Movistar+. D’après plusieurs sources espagnoles, les dirigeants barcelonais se seraient fixé une limite de 8 millions d’euros de salaire annuel sur les quatre prochaines saisons, là où l’ancien attaquant du Borussia Dortmund réclamerait un contrat de courte durée (2 ans) et le plus gros salaire du vestiaire de Xavi.

PSG Mercato : L’heure du choix a sonné pour Ousmane Dembélé

Arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros, Ousmane Dembélé pourrait rester encore à Barcelone quelques années de plus. En effet, le Mundo Deportivo assure ce lundi que la tendance est en train de se renverser dans le dossier Dembélé. Le média ibérique explique que cette semaine s’annonce capitale pour l'avenir de l’attaquant tricolore. Un revirement qui a redonné espoir aux socios des Blaugranas, ainsi que la direction du club de Barcelone.

D’ailleurs, le principal concerné aurait déjà confié à certains de ses coéquipiers, ainsi qu’à son entraîneur à Xavier qu’il souhaite prolonger son contrat. Toujours selon la même source, les décideurs du FC Barcelone redouteraient sérieusement Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, réputé très dur en affaires. Reste maintenant à savoir comment cette affaire se terminera aussi bien pour le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone.