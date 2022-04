OL Mercato : Le remplaçant de Bosz à Lyon déjà identifié

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 11:09

Alors que l' OL connaît une saison difficile, Peter Bosz pourrait être renvoyé du club cet été. D'ailleurs Lyon aurait déjà trouvé son successeur.

OL Mercato : Un licenciement inévitable pour Peter Bosz ?

Bien que Jean-Michel Aulas ait voulu éteindre l'incendie en défendant l'entraîneur de l' OL sur Twitter, l'avenir de Peter Bosz dans le Rhône semble pour le moins incertain, alors que l'Olympique Lyonnais réalise une saison bien en deçà des attentes de la direction. Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur allemand semble être sur un siège éjectable et les Gones chercheraient déjà son potentiel remplaçant pour les prochaines saisons. Malgré la victoire des Lyonnais face à Angers ce week-end, bien aidé par Tetê arrivé la semaine précédente, le sort du coach semble déjà réglé.

Lyon n'a pas encore dit son dernier mot pour la course à l'Europe. Bien que l' OL n'est pas le mieux placé dans cette lutte (9e de Ligue 1), il reste encore un espoir de voir les Gones sur la scène européenne l'année prochaine. Une qualification pour l'une des trois coupes continentales en vue de la saison prochaine est vitale pour Peter Bosz qui conserverait ainsi une petite chance de rester sur le banc lyonnais la saison prochaine. Cependant, du côté de Jean-Michel Aulas, on étudie toutes les possibilités, notamment un départ du coach allemand dans les prochains mois, et un nom serait en tête de liste pour sa succession.

Roberto De Zerbi, priorité numéro une de l' OL

Jean-Michel Aulas a franchi une grosse étape la saison dernière en installant un coach étranger sur le banc, chose qu'il refusait catégoriquement depuis des années. Maintenant cette étape franchie, plus rien n'empêche l' OL de chercher un entraîneur sur le marché international et pourquoi pas Roberto De Zerbi. C'est en tout cas ce que Calciomercato croit savoir. En effet, selon le média italien, les Gones s'intéresseraient de très près à l'ancien entraîneur de Sassuolo, aujourd'hui en poste au Shakhtar. Les Lyonnais devront se méfier car ils ne sont pas seul sur le dossier. L'OM, est notamment intéressé à l'idée de recruter l'Italien pour remplacer Sampaoli.

Alors que les discussions entre l' OL et le Shakhtar sont récentes dans le cadre du transfert de Tetê, un autre élément essentiel du club ukrainien pourrait prendre la même route que le Brésilien. De Zerbi, qui sait travailler avec les jeunes, réalisait une excellente saison avec le club de Donetsk jusqu'à l'arrêt prématuré du championnat en raison du conflit. Sa capacité de management et d'accompagnement des jeunes pourrait être, par ailleurs, très bénéfique pour un club que l'on sait très doué sur la formation de jeunes talents. Reste à voir ce qu'il se passera, dans un premier temps, pour le coach actuel de l' OL.