RC Lens Mercato : Seko Fofana, désormais priorité d'un courtisan

16 février 2022

Passé près d’un transfert du RC Lens à Newcastle United en janvier, Seko Fofana pourrait prendre une autre destination au mercato d’été.

RC Lens Mercato : Seko Fofana, le RCL veut 50 M€

Seko Fofana est sans aucun doute le joueur le plus courtisé du RC Lens. Grâce à ses performances remarquables depuis la saison dernière, il a attiré le regard de grands clubs européens. Chelsea en Premier League et l'Atalanta Bergame en Serie A sont intéressés par le profil du milieu de terrain du RCL. Pendant le Mercato hivernal, Newcastle United a fait une proposition estimée à 36 M€ à la direction lensoise pour recruter son capitaine, mais cette dernière a repoussé l’offre des Magpies. « Il y a eu des approches, des intérêts et concrètement une offre écrite, mais nous, on ne souhaite pas vendre Seko là (à l’hiver, ndlr) » avait confirmé Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens.

Il faut indiquer que le RC Lens espérait en effet une proposition plus élevée que celle évoquée. Selon la rumeur du marché des transferts, le président des Sang et Or, Joseph Oughourlian, espère transférer l’international ivoirien (4 sélections, 1 but) à 50 M€ au moins.

Le capitaine lensois vire en tête de la liste de l'AC Milan

En entendant l’ouverture officielle du mercato estival en juin 2022, l’AC Milan, l’un des clubs qui lorgnent Seko Fofana, depuis qu’il est décisif avec les Lensois, s’est tourné vers ce dernier de nouveau. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le N°8 du club nordiste est désormais en tête sur les tablettes du club lombard, en vue d’un transfert à l’été. Les Rossoneri auraient encore coché le nom du cadre du RC Lens pour remplacer son compatriote Franck Kessié, en fin de contrat en juin et sur le départ. À en croire le média transalpin, ils sont prêts à laisser tomber la piste menant vers Renato Sanches (du LOSC) au profit de Seko Fofana.