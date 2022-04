PSG Mercato : Paris à la lutte avec le SRFC pour un crack !

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 14:39

Avec le probable départ de Mauro Icardi, le PSG souhaiterait recruter un joyau italien, également pisté par Florian Maurice au SRFC.

PSG Mercato : Un gros coup se prépare à la Juventus

De nombreux départs sont à prévoir du côté du Paris Saint-Germain, notamment en attaque. Secteur le plus fourni chez les Rouge et Bleu, la ligne offensive parisienne devrait connaître du mouvement ces prochains mois. Alors qu’Angel Di Maria est fortement pressenti pour quitter la capitale cet été à la fin de son contrat, d’autres indésirables devraient prendre la porte, à commencer par Mauro Icardi.

L’international argentin, sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, se cherche une porte de sortie au plus vite après sa saison ratée chez les Rouge et Bleu. Proche de la Juventus cet hiver, l’ancien Interiste est de plus en plus en marge du projet parisien et devrait bel et bien revenir en Serie A cet été, où il garde une belle cote. Un départ acté dans l’esprit de Leonardo qui aurait déjà ciblé son successeur, un certain Moise Kean.

Le buteur italien, prêté la saison dernière au Paris Saint-Germain, n’est plus en odeur de sainteté à la Juventus, où il est à nouveau prêté cette année par Everton. Officiellement lié jusqu’en 2023 chez les Bianconeri, le joueur de 22 ans se cherche un point de chute et serait ouvert à un retour en France.

Très apprécié par les supporters parisiens, Moise Kean a récemment été approché par le PSG pour évoquer un éventuel retour, cette fois-ci dans le cadre d’un transfert sec. D’après Tutto Mercato Web, le club de la capitale devra négocier avec les Toffees, propriétaires du joueur, car la Juve a conclu un accord pour racheter l’Italien en 2023. Une opération que Paris compte mettre en œuvre, néanmoins, l’actuel leader de Ligue 1 se confronterait à un concurrent en France, le Stade Rennais.

Le SRFC suit aussi le joyau de la Juventus

Toujours à l’affût de jeunes talents ces dernières saisons, Florian Maurice aurait, selon la presse turinoise, jeté son dévolu sur Moise Kean. Constatant la situation délicate de l’attaquant chez les Bianconeri, le directeur sportif rennais aurait approché son entourage ces derniers jours pour évoquer l’idée d’un transfert. Le SRFC penserait à inclure l'attquant, Serhou Guirassy, dans l’opération pour rabattre le coût du transfert qui pourrait être assez élevé. Au Stade Rennais, Moise Kean pourrait regagner une place de titulaire et faire parler son sens du but dans un club où la concurrence est plus faible qu’au PSG ou à la Juve.