OM : Les plans de PAOK Salonique pour créer l’exploit à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 21:39

L'entraîneur du PAOK Salonique, Razvan Lucescu, croit à l'exploit face à l’ OM en quart de finale de Ligue Europa Conférence.

OM-PAOK : Razvan Lucescu livre la recette pour battre Marseille

« Une équipe très organisée avec beaucoup de qualité. » Tels ont été les mots employés par Razvan Lucescu, l’entraîneur du PAOK Salonique, pour qualifier l' Olympique de Marseille, son adversaire en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Le coach du club grec l'avoue volontiers, il n'aborde pas cette double confrontation européenne en tant que favori. Et pour cause, il voit en l’ OM « une équipe redoutable qui aime maîtriser son adversaire », parce qu'elle en a le niveau et un effectif de qualité. De ce fait, Razvan Lucescu se méfie grandement de Marseille.

Mais la modeste équipe grecque, l’une des grosses surprises de cette compétition européenne, n’arrivera pas sur les terres phocéennes en victime. Loin de là, le PAOK Salonique est déterminé à déjouer les pronostics au Vélodrome ce jeudi soir, même si la tâche s'annonce compliquée. D’ailleurs, Razvan Lucescu a lâché quelques indices sur la marche à suivre. « Ce qui va compter demain, c’est la confiance en nous. Il faut jouer notre style de jeu, être patients sur les moments difficiles et attendre les moments idéals et les occasions », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une affiche qui met la ville de Thessalonique en émoi

Le PAOK Salonique espère donc tout faire pour éliminer l’Olympique de Marseille de la compétition. Et pour cela, les Grecs pourront compter sur un soutien fort de leurs supporters. Comme l’a indiqué l’entraîneur Razvan Lucescu, ce choc OM-PAOK met toute la ville de Thessalonique en émoi. « La ville de Thessalonique, le pays entier vit ce moment comme un rêve. Cela nous donne beaucoup de motivation et un sens de la responsabilité. Tous ensemble, ils se feront entendre et nous donnerons beaucoup de force », a-t-il déclaré.

L’ OM devra de ce fait s’attendre à vivre un match retour très compliqué en Grèce. Mais reste à savoir si cela sera suffisant pour stopper la machine marseillaise. En attendant, les hommes de Jorge Sampoali sont déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition européenne et tenteront de déjouer le piège grec.