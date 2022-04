Bayern Mercato : Un énorme coup se prépare à l'Ajax !

Publié par Thomas G. le 06 avril 2022 à 21:09

Le Bayern va se montrer actif sur le marché des transferts. Les Bavarois auraient conclu un accord avec un international néerlandais de l'Ajax.

Bayern Mercato : Un international néerlandais aurait dit oui au Bayern

L’information est tombée aujourd’hui, Ryan Gravenberch aurait accepté la proposition du Bayern Munich. Selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de 19 ans serait prêt à déménager à Munich, il attendrait désormais un accord entre les deux clubs. La transaction entre l’Ajax et le Bayern Munich pourraient se conclure aux alentours de 30 millions d’euros.

Après la nouvelle blessure de Corentin Tolisso, les dirigeants munichois auraient acté le sort du champion du monde français qui ne sera pas prolongé. Julian Nagelsmann a coché le nom de Ryan Gravenberch pour lui succéder. L’entraîneur allemand souhaiterait associer l’international néerlandais de 19 ans à Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Le club cible des renforts potentiels étant donné que Julian Nagelsmann souhaite des joueurs davantage compatibles avec son système de jeu, son objectif étant de remporter tous les trophées la saison prochaine.

Selon la presse allemande, le joueur se serait déjà entretenu avec Julian Nagelsmann, un échange qui aurait été décisif dans la décision du joueur. C'est une bonne nouvelle car dans le même temps les négociations avec Robert Lewandowski et Serge Gnabry n’avancent pas.

Nagelsmann veut construire une machine au Bayern

Depuis son intronisation l’été dernier, Julian Nagelsmann n'a recruté que deux joueurs, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer et l’entraîneur de 34 ans veut désormais façonner le Bayern à son image. En plus de Ryan Gravenberch, il souhaite recruter un second joueur de l’Ajax, Noussair Mazraoui. Dans ce dossier, les Munichois ont doublé le Barça grâce à une offre salariale plus conséquente.

Les pistes du FCB montrent que l'entraîneur veut renouveler son effectif car les joueurs ciblés sont de jeunes joueurs à forts potentiels. Ainsi, les Bavarois commencent à préparer l’avenir pour rester au sommet et être un acteur majeur du prochain mercato.