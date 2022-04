Barça Mercato : Avant Dembélé, un dossier épineux réglé en interne

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 17:09

Alors que le doute plane encore sur la prolongation d’Ousmane Dembélé, la direction du Barça vient de régler un autre dossier en interne.

Barça Mercato : Ronald Araujo a prolongé son contrat

Le FC Barcelone travaille d’arrache-pied depuis des semaines pour prolonger le contrat de certains joueurs. Outre la prolongation d’Ousmane Dembélé qui semble à présent en bonne voie, les dirigeants du Barça ont entamé des négociations avec Ronald Araujo. Le défenseur central arrive en fin de contrat en juin 2023 et plusieurs clubs étrangers s’activent en coulisses pour le recruter. Conscients de ces menaces, les dirigeants catalans ont alors pris les devants afin de sécuriser le plus rapidement possible l’avenir du jeune défenseur central.

Selon les informations de Marca, la direction du FC Barcelone a récemment rencontré les représentants du joueur pour évoquer sa situation contractuelle. Et après plusieurs semaines de négociation, les deux parties auraient finalement trouvé un terrain d’entente. La source explique que Ronald Araujo serait d’accord pour prolonger un contrat de trois années supplémentaires avec le Barça, soit jusqu’en juin 2026, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Il ne resterait plus que l’officialisation de son nouveau contrat.

Une clause à un milliard d’euros pour Ronald Araujo

Le FC Barcelone voulait trouver un accord pour la prolongation de contrat de Ronald Araujo avant l’issue de la saison en cours. C’est désormais chose faite. Le défenseur central de 23 ans est favorable à l'issue de poursuivre son aventure en Catalogne. Toutefois, il devrait lui aussi jouir d’une clause libératoire plus que dissuasive. À l’instar d’Ansu Fati ou encore de Pedri, la direction du Barça aurait fixé sa clause libératoire à un milliard d’euros, indique le média espagnol. Le but de la manœuvre étant de permettre au FC Barcelone d’assurer ses arrières et éviter à l’avenir un nouveau cas Neymar. Cette opération bouclée, Ousmane Dembélé devrait être le prochain à prolonger son contrat au FC Barcelone.