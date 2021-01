Bordeaux Mercato : Le feuilleton Basic agite l'hiver girondin

Publié le 06 janvier 2021 à 16:05

L'aventure de Toma Basic à Bordeaux est mitigée depuis son arrivée au club en 2018. Tantôt meneur technique des Girondins, tantôt fantomatique pendant plusieurs matches, le milieu croate n'en reste pas moins l'une des plus belles valeurs marchandes de l'effectif bordelais. Un statut qui pourrait le voir partir dès cet hiver.

Un apport plus diffus depuis l'arrivée de Ben Arfa

Que dire de la saison qu'est en train de réaliser Toma Basic ? Difficile de dire que cette dernière est ratée mais elle est, jusque-là, globalement décevante. Alors que le club au scapulaire avait réussi à le conserver à l'issue du mercato estival, le joueur formé au Hadjuk Split a réalisé une entame de championnat quasi parfaite. Auteur de deux buts en six rencontres, le milieu de 24 ans était un homme de base de Jean-Louis Gasset mais sa baisse de régime est intervenue mi-octobre et concorde avec l'arrivée d'Hatem Ben Arfa. L'ancien international français (15 sélections, 2 buts) s'est très rapidement installé comme la solution offensive numéro 1 de l'ancien adjoint de Laurent Blanc, relèguant ainsi Toma Basic au second plan même si le Croate reste, à ce jour, le meilleur buteur des Girondins cette saison avec trois buts.

Bordeaux ne compte pas brader Basic

Un manque de continuité dans les performances du jeune croate qui donne du grain à moudre aux détracteurs et aux dirigeants bordelais qui pourraient tout simplement décider d'attendre une belle offre pour Basic cet hiver. Seule certitude côté Bordeaux : on ne vendra pas Basic au rabais dont on estime la valeur à dix millions d'euros. L'Equipe annonce dans son édition du jour que Naples, venu aux renseignements cet été, est toujours intéressé par le numéro 26 des Girondins tout comme la Lazio Rome et Benfica. Dans le clan du joueur, on préfererait attendre l'été avant de partir, alors que le joueur sera à sa dernière année de contrat. Néanmoins, rien n'est à écarter dans ce dossier pendant que les Girondins réflechissent à l'opportunité de le vendre cet hiver afin de se le faire prêter pour le reste de la saison. Pour le moment, Basic devra retrouver sa splendeur du début de saison en l'absence de Ben Arfa et lorsque certains de ses coéquipiers commencent à s'agacer.













Par Chemssdine