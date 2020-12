Bordeaux Mercato : Un ancien buteur des Bleus en approche

Publié le 28 décembre 2020 à 12:15

A la peine offensivement, Bordeaux compterait s'offrir les services d'un buteur expérimenté dès cet hiver. Le board girondin aurait coché le nom d'un ancien buteur de l'équipe de France et d'un quadruple vainqueur de la Ligue Europa.

Un CV prestigieux plaît à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux réalisent une saison bien compliquée. Treizièmes à la trêve hivernale, les ouailles de Jean-Louis Gasset, très agacé dernièrement, avaient affiché une belle solidité défensive en début de saison qui leur avaient permis de prendre de précieux points notamment face à l'OL (0-0). Le 0-0 est monnaie courante avec Bordeaux, ce qui montre un cruel manque de réalisme voire même de création pour le club au scapulaire qui repose beaucoup sur le talent du trop esseulé Hatem Ben Arfa. Pour pallier à ces carences offensives, les Girondins, qui ne comptent que 18 buts en Ligue 1 cette saison, veulent recruter un buteur expérimenté et auraient coché le nom de Kevin Gameiro selon le journaliste Jean-Aurel Chazeau.

Kevin Gameiro cherche un nouveau challenge dans sa carrière

L'ancien international tricolore (13 sélections, 3 buts) présente de nombreux avantages pour les Girondins. Joueur d'expérience, il a fêté ses 33 ans en mai, Gameiro connaît bien la Ligue 1. Passant huit saisons entre Strasbourg, Lorient et Paris, le natif de Senlis a inscrit 96 buts dans le championnat français et a fait ses classes dans l'hexagone. Son expérience espagnole aura parfaitement commencé entre le FC Séville et l'Atlético de Madrid et lui aura permis d'étoffer son palmarès avec quatre Europa League. Barré du côté de Valence où il n'a joué que neuf matchs cette saison, rejoindre Bordeaux pourrait lui offrir du renouveau dans sa belle carrière. Il ne reste plus qu'à matérialiser cet interêt avec une vraie offre dès cet hiver du côté girondin, qui devra également géré d'autres arrivées en janvier.













Par Chemssdine