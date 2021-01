Ligue 1 : OL - Bordeaux, le point sur les enjeux du match

Publié le 29 janvier 2021 à 13:15

La 22ème journée de Ligue 1 débute ce vendredi avec l'intéressante réception des Girondins de Bordeaux par l'Olympique Lyonnais. Un match entre deux équipes en forme et qui nourrissent deux ambitions bien différentes. Présentations des forces en présences et des enjeux de la rencontre OL - FCGB.

L'OL peut provisoirement reprendre la première place

Le match aller entre Bordeaux et l'OL s'était soldé par un triste match nul et vierge au Matmut Atlantique. Une partition défensive parfaite des Girondins avait parfaitement contrecarré les plans d'une attaque lyonnaise moribonde. Quatre mois plus tard, compliqué de dire que l'équipe de Jean-Michel Aulas est inoffensive. Sortant d'une nouvelle démonstration face à leurs ennemis stéphanois, les Gones peuvent compter sur un Memphis Depay en pleine bourre, qui est le deuxième meilleur buteur et quatrième meilleur passeur de Ligue 1. Joueur ayant réalisé le plus de passes clés en championnat cette saison, le Batave pourra compter ce soir sur le retour de Lucas Paqueta au milieu de terrain. Pour le reste de la composition de l'OL, Maxence Caqueret devrait enchaîner une troisième titularisation de suite alors que Maxwel Cornet devrait faire son retour dans le onze de Rudi Garcia.

Ligue 1 : Bordeaux veut continuer sur sa lancée

De l'autre côté, ce sont des Girondins conquérants qui se présenteront dans la capitale des Gaules. En effet, restant sur trois victoires précieuses face à Nice, Angers et Lorient, les hommes de Jean-Louis Gasset auront à coeur de continuer sur leur lancée à Lyon et rapporter au moins un point alors qu'ils sont remontés à la septième place du championnat. Pour ce faire, ils pourront compter sur Hatem Ben Arfa, de retour en forme à Angers et qui aura à coeur de briller face à son club formateur. Le Coréen Hwang, auteur d'un doublé le week-end dernier, devrait être titularisé à la pointe de l'attaque quand Yacine Adli devrait prendre place dans un double pivot aux côtés de Toma Basic, en lieu et place du blessé Otavio. Quoi qu'il en soit, on risque de voir du spectacle à Lyon ce vendredi soir, alors que les confrontations entre les deux clubs ont abouti à 38 victoires des deux côtés. A voir vers quelle côté la balance va pencher ce soir.













Par Chemssdine