OM Mercato : Succession Sampaoli, un candidat lâche sa réponse !

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 23:09

La direction de l’ OM une idée bien précise pour remplacer Jorge Sampaoli, en cas de départ. Le coach argentin n’exclut pas de démissionner en fin de saison.

OM Mercato : Jorge Sampaoli n'exclut pas un départ

Présenté comme un entraîneur volcanique, capable de dégoupiller à tout moment, Jorge Sampoali démontre depuis plusieurs mois son savoir-faire sur le banc de l’Olympique de Marseille. Sous ses ordres, l’ OM est solide dauphin du Paris Saint-Germain et est qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence. Autant dire tout de suite que le coach argentin réalise un bon travail à l’ OM.

Pourtant, Jorge Sampaoli n’est pas certain d’être sur le banc marseillais la saison prochaine. Et pour cause, le principal concerné s’est dit prêt à jeter l’éponge à la fin de la saison si son équipe ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Cette déclaration du coach argentin a rapidement mis en alerte la direction de l’ OM. Calciomercato révèle en effet que les dirigeants parisiens ont déjà une idée en tête pour le remplacer, en cas de démission. Le quotidien italien annonce que l’ OM s’intéresse de très près au profil de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de Shakhtar Donetsk a quitté l’Ukraine suite à la crise russo-ukrainienne pour se réfugier dans son pays natal, l’Italie. L’OM pourrait donc profiter de l’occasion pour négocier sa venue en cas de départ de Sampaoli l’été prochain. Sauf que ce supposé intérêt marseillais pour Roberto De Zerbi n’est pas réciproque.

Roberto De Zerbi n’a pas l’intention d’abandonner le Shakhtar

En effet, Roberto De Zerbi ne songe pas à un départ du Shakhtar Donetsk. Interrogé par la presse italienne, l’entraîneur italien fait une grosse mise au point sur son avenir. Et sa réponse n'aurait pas pu être plus limpide. « Je n’abandonnerais jamais mes joueurs. Je leur ai promis que nous ferions quelque chose pour les aider si nous le pouvions. Pour moi, il est important de les emmener là-bas pour faire ce qu'ils savent et ce qu'est leur vie. Nous le faisons uniquement pour les joueurs et pour les employés », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Corriere Dello Sport.

Parti se réfugier en Italie, Roberto De Zerbi a finalement pris la décision de revenir aux commandes du Shakhtar Donetsk et s'apprête à retrouver ses joueurs en Turquie. La formation ukrainienne va en effet effectuer une tournée européenne qui débutera le 13 avril contre Besiktas avant d’affronter le Fenerbahçe, le 19 avril prochain. Les dates des matchs contre le FC Séville, Hajduk Spalato, le Paris Saint-Germain et la Lazio Rome n'ont pas encore été fixées.