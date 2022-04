Bordeaux Mercato : Costil répond à la rumeur sur son avenir

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 23:39

Malgré la tension entre Benoit Costil et certains supporters de Bordeaux, le gardien de but a décidé d’aller au bout de son engagement avec le club.

Bordeaux : Costil poursuit les auteurs de fausses accusations à son encontre

En froid avec des supporters ultras de Bordeaux, Benoit Costil a été annoncé sur le départ avant même la fin de son contrat en juin 2022, suite aux altercations avec les Ultramarines, le 20 mars dernier au Matmut Atlantique. Deux semaines après les incidents entre le gardien de but du FCGB et le groupe de supporters du club, le premier a réagi officiellement, pour la première fois, sur les accusations de racisme dont il a été victime.

Le portier N°1 des Girondins confirme qu’il va engager « les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements ». Avant cette décision, Benoit Costil a « contesté avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent ni à ses valeurs ni à son éducation ».

Benoit Costil ne quittera pas le FCGB avant la fin de saison

Par ailleurs, il a aussi répondu indirectement à la rumeur qui a laissé croire qu’il voulait claquer la porte du Château du Haillan et ainsi abandonner Bordeaux, proche d’une relégation en Ligue 2. « Enfin, je tiens à rassurer le Public, le Club ainsi que tous les supporters, sur la force de mon engagement et ma détermination sans faille, à donner le meilleur de ma personne pour faire en sorte que notre équipe se maintienne en ligue 1 », a rassuré le joueur de 34 ans, sur Instagram. À noter que Bordeaux est 20e de Ligue 1 avec 23 points et 70 buts encaissés, à 8 journées de la fin du championnat.