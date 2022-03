Bordeaux Mercato : Le sort de Benoît Costil déjà scellé !

Publié par ALEXIS le 21 mars 2022 à 12:36

La défaite de Bordeaux face au Montpellier HSC, dimanche (0-2), a débouché sur une annonce du départ de Benoît Costil des Girondins.

Bordeaux : Chaude altercation entre Costil et les supporters ultras

Bordeaux a concédé une défaite au Montpellier HSC, au stade Matmut Atlantique, lors de la 29e journée de Ligue 1. Menés (0-2) après seulement 16 minutes de jeu, les Girondins ont pourtant eu des opportunités pour revenir au score et remporter le match. Ils ont joué à 11 contre 9, toute la seconde période, suite aux expulsions de Nicolas Cozza (39e) et Mihailo Ristic (45e+6). De plus, le FCGB a eu un penalty, mais raté par Alberth Elis. De quoi susciter la colère des supporters du club au scapulaire.

Pris en grippe par une partie des supporters, surtout après une chaude explication avec Anel Ahmedhodzic (22 ans), Benoît Costil a été sifflé par les ultras de Bordeaux. En réponse, il aurait accusé ces derniers d’avoir été achetés par la nouvelle direction des Girondins, à en croire L’Équipe. D’après le quotidien sportif, le leader des UB87 Florian Brunet voulait en découdre avec le gardien de but après ces accusations.

Les Ultramarines 1987 demandent le départ de Benoît Costil

Le groupe de supporters bordelais est même allé plus loin. Dans un communiqué, les Ultras ont fait savoir qu'ils ne veulent plus de Benoît Costil dans leur club. « Laurent Koscielny et Costil sont les cadres que nous visions le lendemain de Marseille. Des comportements scandaleux, parfois racistes et encore dimanche soir où Costil traite le Virage Sud de "vendu" après s’en être pris injustement à Anel. Ces personnes doivent quitter au plus vite le club », ont-ils précisé.

Le gardien de but du FCGB annonce son départ

En fin de contrat en juin 2022, le Tricolore (1 sélection) aurait annoncé sur le coup son départ du Château du Haillan d’après les informations de 20 Minutes. « Benoit Costil a annoncé son départ à plusieurs joueurs et certains salariés après les incidents de dimanche. Son entourage parlait lui de réflexion sur son avenir dans la soirée », a fait savoir la source. « Je m’en vais, je ne finirai pas la saison », aurait laissé entendre le portier du FCGB, à en croire le journal. Le gardien de but de 34 ans pourrait quitter Bordeaux plus tôt que prévu, s'il trouve un accord avec la direction du club pour résilier ses trois mois de contrat restant.