LOSC Mercato : Costil dévoilé la raison de sa signature à Lille

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 11:10

Nouveau gardien du LOSC, Benoît Costil s’est livré sur sa signature en provenance de l’AJ Auxerre. Le portier estime avoir franchi un cap.

Avec le départ de Léo Jardim, un nouveau gardien de but était attendu au Lille OSC. Le LOSC est allé piocher du côté de l’AJ Auxerre pour compenser le départ de Jardim à Vasco de Gama. Les Dogues ont signé Benoît Costil cet hiver. Le portier âgé de 35 ans s’est engagé en tant que joueur libre jusqu’à la fin de la saison avec le club nordiste. Il faut dire ses performances avec le promu étaient loin d’être reluisantes. L’ancien Bordelais a concédé 41 buts et n’a enregistré que 2 clean-sheet en 19 matchs de Ligue 1 cette saison. Parti d’Auxerre, l’international tricolore a justifié son départ du club icaunais.

LOSC Mercato : Les confidences de Costil sur son départ d’Auxerre

Benoît Costil est ravi de retrouver un club plus ambitieux. « Ma dernière année a été très difficile. J’avais besoin de moins de lumière et plus d’ombre. Ce qui ne m’empêche pas de rester compétiteur. Et de pouvoir accompagner. Avec beaucoup de respect pour l’AJ Auxerre, j’ai remis les pieds dans une grosse structure, ambitieuse », a indiqué le nouveau gardien du LOSC dans sa présentation. Celui-ci souhaite tourner la page des remous ayant précédé son départ de l’AJA. Il assume son choix.

Titulaire à Auxerre, Benoît Costil va se contenter d’un rôle de doublure chez les Dogues. Lucas Chevalier étant le numéro 1 à Lille cette saison. En rejoignant le LOSC, c’est un nouveau challenge qui se présente à l’ancien Auxerrois. Celui-ci rejoint une équipe qui lutte pour les places européennes quand l’AJA doit se battre pour assurer son maintien dans l’élite. La saison dernière il avait quitté le FCGB, alors relégué en Ligue 2, en tant que joueur libre.