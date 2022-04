Stade Rennais Mercato : Un joli deal en attaque déjà bouclé au SRFC

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 00:09

Le Stade Rennais devrait enregistrer un important retour en attaque cet été. Florian Maurice pousse pour le retour d’un crack au SRFC.

Un attaquant promis au Stade Rennais cet été

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais est en lice pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Mais de grosses menaces planent sur le prochain mercato estival du SRFC. Des cadres comme Jonas Martin ou encore Benjamin Bourigeaud pourraient quitter le navire à l’intersaison. Auteur de 17 réalisations en Ligue 1, Martin Terrier suscite également l’intérêt d’Arsenal. Alors qu’un départ de son buteur est évoqué en cas d’offre satisfaisante, Florian Maurice pousse pour le retour de Matthis Abline. L’avant-centre de 19 ans est prêté depuis janvier au Havre en Ligue 2. Dans un entretien au Onze Mondial à paraître ce jeudi, l’attaquant de Rennes s’est confié sur son avenir. Il compte revenir s’imposer chez les Rouge et noir.

Les ambitions de Matthis Albine avec le SRFC

Dans son interview au magazine, Matthis Albine assure notamment être en contact permanent avec la direction du Stade Rennais. « Oui, j’ai des coups de fil réguliers du directeur sportif, Florian Maurice. On échange chaque semaine sur mon match, on débriefe ensemble. Il me fait des retours sur mes prestations. Il a envie que je revienne à Rennes. Ce sera à moi de m’imposer et de montrer que je suis le meilleur pour jouer. J’ai envie de m’imposer à Rennes, mon club formateur », indique le jeune pouce du SRFC.

Actuellement en prêt au Havre, Matthis Albine réalise une belle deuxième moitié de saison avec l’actuel 10e de Ligue 2. Le Rennais compte 4 réalisations et une passe décisive en 10 apparitions avec le club normand. Formé à Rennes, l’international U19 tricolore est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le club breton. Il n’a disputé que 9 rencontres (128 minutes) pour une offrande avec Rennes cette saison avant son départ en prêt.