PSG Mercato : Un gros coup se précise avec Areola cet été

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 09:09

Une tendance se dégage pour l’avenir d’Alphonse Aréola cet été. Le portier est prêté avec option d’achat par le PSG à West Ham.

Un aller sans retour pour Areola du PSG

Après une pige à Fulham la saison dernière, Alphonse Aréola a retrouvé la Premier League. Le portier formé au Paris Saint-Germain est cette fois prêté à West Ham United. S’il n’avait pas pu empêcher la relégation des Cottagers, le titi parisien réalise une belle campagne avec les Hammers. Quart de finaliste en Ligue Europa, le club londonien peut toujours croire en une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Dans son édition de ce jeudi, L’Équipe assure que David Moyes souhaite conserver le gardien prêté par le PSG. Celui-ci comptabilise 7 clean-sheet en 14 rencontres sur la campagne en cours. Le coach de West Ham a déjà indiqué à Fabianski, le titulaire au poste, qu’il fera face à « une concurrence accrue » la saison prochaine.

Areola vers un transfert en Premier League

Comme le note le quotidien sportif, West Ham va dans un premier temps prolonger le contrat de Fabianski. Le Polonais est en fin de contrat chez les Hammers. Ce dossier réglé, le club londonien compte s’attaquer à celui d’Alphonse Areola. Le Paris Saint-Germain a fixé l’option d’achat de son portier de 29 ans à 13,2 millions d’euros. Mais comme l’indique le journal, l’actuel 6e de Premier League devra se méfier de la concurrence de Fulham. Leader de Championship, cet autre club londonien est proche d’un retour dans l’élite. Il voudrait de nouveau s’attacher les services du champion du monde tricolore.

S’agissant du PSG, il ne devrait pas s’opposer à un transfert d’Areola cet été. Surtout que la concurrence à son poste est rude entre Navas et Donnarumma. De même, un départ du Parisien est d’autant plus possible qu’il ne lui restera qu’une seule année de contrat au terme de la saison. La direction du club serait ravie d’empocher un joli chèque à défaut de le voir partir gratuitement dans un an.