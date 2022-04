OM Mercato : Harit, un cador espagnol veut contrarier Marseille

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 10:09

Alors qu’il vient d’ouvrir la porte à un transfert à l’Olympique de Marseille, Amine Harit serait dans le viseur d’un club espagnol.

Un cador de La Liga prépare un mauvais tour contre Marseille

Prêté cette saison par Schalke 04 à l’Olympique de Marseille, Amine Harit s’est livré sur son avenir. En marge de la réception du PAOK ce jeudi, le milieu marocain a ouvert la porte à un transfert à Marseille. Il annonce notamment de prochaines négociations entre l’OM et Schalke. « « Mon but est de finir la saison comme lors des derniers matchs. Je me sens bien, il y aura des discussions avec l’OM et avec Schalke, c’est sûr », a indiqué le milieu de 24 ans en conférence de presse. Annoncé sur le départ en Allemagne, l’international marocain aux 11 capes n’intéresserait pas seulement le club phocéen. Aux dernières nouvelles, l’ancien Nantais susciterait également la convoitise de Villarreal.

Villarreal intéressé par Amine Harit

L’Équipe indique dans son édition de ce jeudi que le Sous-marin jaune en pince pour Amine Harit. Unai Emery, le coach du club espagnol, serait sous le charme du Marocain qui a retrouvé des couleurs à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif compte 4 buts et 2 passes décisives sur la campagne en cours. Les Espagnols peuvent croire en leur chance dans ce dossier. Le prêt d’Harit à Marseille n’est pas assorti d’une option d’achat.

De même, le journal précise que le board olympien n’a pas encore tranché pour l’avenir du joueur encore sous contrat avec Schalke 04 jusqu’en 2024. La source souligne également que le club phocéen n’a pas encore entamé la moindre discussion formelle en vue d’un transfert. Reste maintenant à savoir si Villarreal va manifester son intérêt dans les prochaines semaines. La valeur marchande du Marocain est estimée à 9 millions d’euros sur Transfermarkt.