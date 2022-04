OM Mercato : Boubacar Kamara se rapproche de sa future destination

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 12:09

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara s’apprête à quitter l’ OM. Il se rapproche même de sa future destination.

OM Mercato : Boubacar Kamara n’est pas insensible à l’Atlético

L’avenir de Boubacar Kamara reste un sujet très sensible du côté de l’Olympique de Marseille. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, l’indiquait publiquement il y a quelques jours, les deux parties sont toujours en pleines négociations pour la prolongation de son contrat expirant en juin prochain. Mais jusqu’ici, le renouvellement de son bail n’a pas encore lieu, car le jeune milieu de terrain a visiblement des envies de départ très tenaces.

Boubacar Kamara campe donc sur ses positions, refusant tour à tour les différentes offres de prolongation formulées par sa direction. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, le Minot sera libre de s’engager où il le souhaite dès cet été. D’ailleurs, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Le Bayern Munich, l’AS Rome, l’AC Milan, Manchester United, West Ham, Aston Villa ou encore le Borussia Dortmund suivraient avec attention l’évolution de ce dossier. Mais c’est bien l’Atlético Madrid qui est proche de rafler la mise pour le jeune joueur. Comme l’indique Calcimercato, Boubacar Kamara serait très réceptif à l’intérêt des Colchoneros.

Boubacar Kamara proche d’un accord avec l’Atlético Madrid

Durant le dernier mercato hivernal, les dirigeants de l’Atlético Madrid avaient déjà tenté de recruter le crack de l’ OM. Cependant, ils avaient reculé face à l’intransigeance des dirigeants marseillais, qui souhaitaient conserver leur pépite. Aujourd'hui, les Madrilènes cherchent un nouveau milieu de terrain défensif pour compenser le futur départ de Hector Herrera et seraient revenus à la charge pour Boubacar Kamara.

Si les négociations entre les deux parties ont déjà commencé, aucun accord n’a été conclu pour le transfert du joueur de 22 ans. Mais selon les informations du média italien, cela ne saurait tarder, car les positions entre l’Atlético Madrid et le clan Kamara se rapprochent de plus en plus. Tout porte à croire que le Minot quittera son club formateur à l’issue de la saison pour découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.