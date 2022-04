PSG Mercato : Malgré Xavi, Ousmane Dembélé va quitter le Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2022 à 17:09

Xavi Hernandez pousse afin que le Barça prolonge Ousmane Dembélé. Mais l’attaquant français pourrait débarquer au PSG à l’issue de la saison.

Xavi met la pression sur le Barça pour Ousmane Dembélé

Libre le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et se dirige donc vers un départ inéluctable à l’issue de la saison. Courtisan de longue date de l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais, le Paris Saint-Germain serait prêt à l’accueillir. Les deux parties auraient même déjà un accord verbal pour l’été prochain. Mais en Catalogne, l’entraîneur des Blaugranas, Xavi Hernandez, continue de mettre la pression afin que Joan Laporta et les siens réussissent à faire signer un nouveau bail au champion du monde 2018.

« Le club connaît mes priorités. J'espère qu'Ousmane va rester. Je le vois motivé et heureux. Au Bernabeu, il a fait une super action dans son couloir et ça a fait 1-0. Quand il travaille bien, il peut être l'un des meilleurs du monde à son poste. Moi, je le signerai maintenant. Mais c'est un dossier du club. Notre situation financière n'est pas la meilleure de l'histoire. Mateus Alemany s'occupe des chiffres, et puis il y a Jordi, le président… », a déclaré le successeur de Ronald Koeman en conférence de presse avant le match de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort. Toutefois, les propos du technicien espagnol ne pourraient pas suffire à convaincre le club culé de casser sa tirelire pour Ousmane Dembélé.

PSG Mercato : Pour Javier Tebas, Dembélé quittera le Barça cet été

D’après les informations de Mundo Deportivo, les représentants d’Ousmane Dembélé auraient rencontré la direction du Barça cette semaine au Maroc afin d’évoquer la situation du natif de Vernon. Face à Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone, Moussa Sissoko aurait expliqué que son client souhaiterait poursuivre sous les ordres de Xavi, mais attendrait que le club fasse un effort financier qui pourrait pousser à la signature d’un nouvel engagement.

Pour le clan Dembélé, le Barça ne pourrait pas s’aligner sur la proposition du Paris Saint-Germain, mais le compatriote de Kylian Mbappé ne souhaiterait pas non plus signer un contrat dévalorisé. D’après Sport, le club barcelonais ne compterait pas aller au-delà d’un salaire de 8 millions d’euros par saison dans le nouveau projet qui serait soumis au joueur.

Il sera donc difficile d’aboutir à un accord dans le dossier. D’ailleurs, le président de la Liga semble l’avoir déjà compris. À la faveur d’une interview accordée à Radio Marca, Javier Tebas a ouvertement confié que « j’ai la sensation que Dembélé ne restera pas en Liga ». Une tendance confirmée par Foot Mercato qui assure que les dirigeants du PSG travaillent sérieusement sur la piste Dembélé afin d’installer l’ancien du Borussia Dortmund comme le successeur d’Angel Di Maria.