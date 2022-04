Liverpool Mercato : C'est fait, un nouveau crack signe chez les Reds !

Publié par Thomas G. le 07 avril 2022 à 18:39

Jürgen Klopp a réussi à convaincre un espoir portugais de rejoindre Liverpool. Le milieu de 20 ans rejoindra les Reds la saison prochaine.

Liverpool Mercato : Un nouveau crack bientôt à Anfield

Depuis des mois les Reds étaient les mieux placés dans la course à la signature de la pépite portugaise Fabio Carvalho, dans les dernières heures du mercato hivernal. Liverpool avait finalisé un accord avec Fulham cet hiver, mais des soucis administratifs avaient bloqué le transfert.

Selon Fabrizio Romano, Liverpool a réussi à parvenir à un nouvel accord et le milieu de 19 ans formé à Fulham va s’engager en échange de 10 millions d’euros cet été. L’espoir portugais a déjà passé sa visite médicale et l’annonce du transfert devrait avoir lieu en mai. Cette saison, Fabio Carvalho a confirmé tout son potentiel en devenant l’un des meilleurs joueurs de Championship. Les Reds ont raflé la mise face à une forte concurrence, puisque Chelsea, Dortmund et Arsenal étaient aussi sur le coup. Le club de la Mersey continue sa stratégie qui consiste à recruter les meilleurs talents de demain, après avoir enrôlé Harvey Elliott, Diogo Jota et Luis Diaz.

Jürgen Klopp en route vers le quadruplé ?

Les hommes de Jürgen Klopp peuvent encore réaliser un quadruplé historique. Cependant, ce ne sera pas une mince affaire puisqu'ils croiseront la route de Manchester City à deux reprises. Dimanche, Liverpool se déplace à l’Etihad Stadium pour affronter les Cityzens dans un choc qui ressemble à une finale pour le titre en Premier League. Ils feront de nouveau face à Manchester City, six jours plus tard en demi-finale de la FA Cup. Les duels entre les deux meilleures équipes anglaises s’annoncent électrique tant les enjeux sont grands.

Les Reds ont par ailleurs pris une sérieuse option sur une qualification en demi-finale de Ligue des Champions après leur victoire à Benfica (1-3). Le mois d’avril sera décisif pour Liverpool qui pourrait vivre une saison historique.