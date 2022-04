OM-PAOK : Tensions à Marseille, Longoria recadre Lucescu !

Publié par Timothée Jean le 08 avril 2022 à 15:59

À l’issue de la victoire de l’ OM face au PAOK Salonique (2-1) jeudi soir, la tension est montée d’un cran entre Pablo Longoria et Razvan Lucescu.

OM-PAOK : Une rencontre marquée par de violents affrontements

Hier soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence, s’est déroulée sous haute tension. De nombreux débordements ont éclaté dès l'avant-match jusqu'à la fin de la rencontre. Pour ce choc européen, les autorités de la ville de Marseille avaient mis en place des mesures de sécurité visant à limiter le déplacement des supporters du PAOK Salonique. Ces derniers étaient par exemple interdits de regroupement en centre-ville. Ces règles n’ont pas été respectées par les visiteurs.

Dès mercredi, la présence des ultras grecs devant le théâtre de la Joliette a rapidement mis le feu aux poudres. Des affrontements ont éclaté entre les deux camps des supporters, avant que la police n'intervienne. Les forces de l’ordre ont dû recourir au gaz lacrymogène pour disperser les protagonistes. La tension était aussi perceptible dans les tribunes du Vélodrome lors de cette rencontre. Plusieurs fumigènes, pétards et autres projectiles ont été jetés d'un camp à l'autre au-dessus des filets de sécurité. Le capitaine marseillais Dimitri Payet a même subi des jets de verres en provenance des supporters grecs. Ces derniers ont notamment « cassé l’émail de certaines toilettes pour s’en servir de projectiles et jeter ces morceaux coupants en tribunes ou sur la pelouse », rapporte RMC Sport. Des attitudes et des dégâts à déplorer lors de cette rencontre européenne.

Pablo Longoria remonté contre Lucescu après sa sortie

Autre fait déplorable, l’entraîneur de PAOK Salonique, Razvan Lucescu, a menacé les Marseillais de représailles lors du match retour, prévu jeudi prochain en Grèce. Ces propos n’ont pas du tout plu à Pablo Longoria. Le président de l’ OM n’a pas hésité à aller voir l’entraîneur de l’équipe grecque dans les coursives du Vélodrome pour lui signifier son mécontentement. Selon la source, le dirigeant marseillais s’est expliqué en personne avec Razvan Lucescu, qu’il aurait qualifié « d’irresponsable ». Car dans telles conditions, les dirigeants sont censés prendre de la hauteur, montrer l'exemple, condamner ces violences et surtout éviter d’exciter les foules. Ce recadrage de Pablo Longoria n’aurait pas pour autant convaincu Razvan Lucescu, persuadé que les supporters du PAOK Salonique ont été mal accueillis à Marseille.