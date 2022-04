Real Madrid Mercato : Une piste de l'OL visée pour remplacer Hazard

Publié par Thomas le 08 avril 2022 à 19:04

Annoncé sur le départ cet été du Real Madrid, Eden Hazard pourrait être remplacé par un attaquant néerlandais pisté par l'OL.

Real Madrid Mercato : La fin est proche pour Eden Hazard

Recrue phare de l’été 2019 au Real Madrid, l’attaquant belge Eden Hazard ne s’est jamais imposé dans la capitale espagnole et fait figure d’erreur de casting aux yeux des supporters mais aussi des dirigeants. À deux ans de la fin de son contrat chez les Merengues, l’ancienne star des Blues devrait quitter l’Espagne à l’issue de la saison et rallier une nouvelle écurie sous la forme d’un prêt. L’objectif de Florentino Pérez est de faire jouer son indésirable la saison prochaine pour pouvoir le vendre à un bon prix l’année suivante.

Si Eden Hazard jouissait d’un certain temps de jeu sous les ordres de Zinédine Zidane, depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, l’attaquant est relégué à un rôle de deuxième voire de troisième homme sur le côté gauche. Une situation délicate qui a récemment éveillé l’intérêt de plusieurs clubs comme Chelsea, Arsenal et même le LOSC, son ancien club, qui rêve de pouvoir récupérer son joyau en prêt. Un départ déjà acté dans l’esprit du Real Madrid qui aurait identifié son successeur.

Le Real Madrid pense à Arnaut Danjuma

Encore inconnu du grand public la saison dernière, Arnaut Danjuma est devenu incontournable en Espagne et même sur la scène européenne après son but salvateur contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2026 à Villarreal, l’attaquant néerlandais voit sa cote augmenter semaine après semaine et serait apparu sur les tablettes du Real Madrid pour cet été. Comme le révèle le journaliste Ekrem Konur ce vendredi, le joueur de 25 ans serait pisté par le board merengue pour remplacer Eden Hazard en tant que joker de luxe.

Si son nom vous est familier, c’est parce que Danjuma est également une piste prioritaire de l’OL en attaque. Lorgné par la direction rhodanienne en première partie de saison, le joueur de Villarreal est toujours dans les plans de Jean-Michel Aulas. Néanmoins, le prix chaque jour grandissant de l’attaquant pourrait contrarier les plans des Gones qui, pour rappel, cherchent à tout prix à renforcer leur secteur offensif pour la prochaine saison.