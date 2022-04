PSG Mercato : Pochettino s’en va, c’est confirmé pour Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 23:34

Alors que le sort de Mauricio Pochettino semble déjà scellé, le PSG insiste pour Zinedine Zidane. Le changement d’entraîneur se précise à Paris.

Zidane toujours la priorité pour remplacer Pochettino

Malgré le dixième titre de champion de France, qui ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devrait être remercié à l’issue de la saison. Depuis le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid, l’entraîneur argentin aurait quasiment ruiné ses chances d’aller jusqu’au terme de son bail, soit jusqu’au 30 juin 2023. À la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine, les dirigeants parisiens feraient toujours de Zinedine Zidane leur favori numéro 1 pour le poste, selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le technicien marseillais pourrait convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouvel engagement avec les Rouge et Bleu. La direction du Paris SG ferait donc le forcing auprès de son entourage afin de le convaincre de venir prendre en main le club phare du championnat de son pays. Dans le cas où Zidane venait à refuser le poste, le Qatar serait également intéressé par le profil d’Antonio Conte. Nommé en novembre dernier, le coach italien ne souhaiterait pas poursuivre l’aventure avec Tottenham et pourrait donc débarquer à Paris l’été prochain. Seulement, Zizou étudierait bel et bien l’option PSG pour son avenir.

PSG Mercato : Zinedine Zidane étudie l’offre du Paris SG

Et si Zinedine Zidane acceptait finalement de reprendre du service sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? En tout cas, Daniel Riolo assure que le Champion du monde 1998 aurait reçu l’offre du Qatar pour venir succéder à Mauricio Pochettino et qu’il étudie en ce moment la possibilité de rejoindre la capitale, lui, le Marseillais de naissance.

« Il y réfléchit. Ils lui ont demandé. Les discussions, elles existent », a confié le journaliste de RMC Sport lors d’un entretien avec Canal-Supporters. Le Marseillais de 49 ans craint l'impact que son arrivée au PSG pourrait avoir sur son image. « Zidane c'est un pro. S’il vient au PSG, il fera tout à fond. Il réfléchit à son impact en termes d'image. Qu'est-ce que ça fait "moi enfant de Marseille d'aller à Paris". Tout ça, ça le préoccupe. Savoir aussi l'équipe qu'il aura, comment on travaille au PSG, les problèmes que l'on entend. Mais c'est sûr, il y réfléchit », a ajouté Riolo.

Affaire à suivre donc…