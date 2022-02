PSG Mercato : Antonio Conte répond pour la succession de Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 09:05

Antonio Conte est annoncé comme le plan B du PSG derrière Zinedine Zidane. Ce vendredi, l’entraîneur de Tottenham s’est prononcé sur son avenir.

Le PSG surveille la situation d’Antonio Conte

« J’ai été appelé pour changer les choses, je fais tout, mais évidemment ce n’est pas assez. Peut-être que je ne suis pas assez bon (…) Ici, les joueurs sont toujours les mêmes, les entraîneurs changent, mais pas les résultats. Et pour moi, c’est frustrant. Je pourrais me taire et fermer les yeux, mais pour moi ce n’est pas une situation acceptable. Je suis trop honnête pour l’accepter, je vais clarifier cela avec le club et le club devrait faire ses réflexions sur moi. Ce n’est pas juste et ce n’est pas bien de continuer à perdre, personne ne le mérite. »

Après son coup de gueule suite à la défaite contre Burnley (0-1), en Premier League, Antonio Contea jeté le doute sur son avenir à Tottenham et raviver les rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino. Conscients de la complexité du dossier Zinedine Zidane, l’ancien coach du Real Madrid étant davantage attiré par la succession de Didier Deschamps sur le banc de la sélection des Bleus, Nasser Al-Khelaïfi et les siens gardent un œil sur la situation d’Antonio Conte chez les Spurs.

Le tabloïd britannique The Sun assure toutefois que cette sortie n’a pas vraiment perturbé les dirigeants du club londonien. Daniel Levy étant certain que son manager va poursuivre sa mission la saison prochaine. Une tendance confirmée ce vendredi par le principal concerné.

Antonio Conte calme les choses autour de son avenir

Si Zinedine Zidane décline finalement l’offre, le Paris Saint-Germain devra se tourner vers un autre technicien pour la succession de Mauricio Pochettino. Face à la presse ce vendredi, Antonio Conte en scellé son avenir avec Tottenham en assurant qu’il est encore loin de vouloir quitter Londres et les Spurs.

« Je suis engagé à Tottenham. Notre président Daniel Levy sait très bien que je suis là pour aider le club à chaque instant, jusqu’au bout. C’est la réalité, il le sait et il sait que nous travaillons très dur. Non, je n’étais pas proche de démissionner après Burnley. Quand je perds, si vous vous attendez à ce que je sois heureux ou que je viens en rigolant en conférence de presse… Je ne suis pas cette personne. Je suis désolé si je montre ma déception », a indiqué l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura.

Le PSG est donc fixé !