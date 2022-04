OL Mercato : Barça, offensive à 45 M€ pour Memphis Depay

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 04:04

Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Memphis Depay pourrait déjà quitter le Barça pour un club anglais.

Le sort de Memphis Depay déjà scellé au Barça ?

Meilleur buteur du FC Barcelone cette saison, Memphis Depay vit un exercice difficile. Touché à la cuisse gauche, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a signé son retour à l’entraînement ce vendredi. Gêné par les pépins physiques, le Néerlandais est désormais relégué dans la hiérarchie en attaque. Avec les récentes performances d’Aubameyang, Torres ou encore Dembélé, l’ancien Lyonnais n’est plus indispensable pour Xavi. À tel point qu’un départ de Depay du Barça est évoqué par la presse catalane. Une cession du Batave est d’autant plus possible qu’il ne lui restera qu’une seule année de contrat cet été. Selon TodosFichajes, Newcastle United souhaiterait relancer l’attaquant de 28 ans. La source assure que les Magpies comptent casser leur tirelire pour l’ancien Red Devil.

Une menace à 45 M€ pour l’OL dans le dossier Depay ?

Le portail espagnol croit savoir que Newcastle United prépare une offre à hauteur de 45 millions d’euros. Un chèque qui serait le bienvenu pour le FC Barcelone. Le club catalan est en quête de liquidités et mise sur les ventes de certains éléments pour renflouer ses caisses. En cas de transfert de Depay, les Blaugranas réaliseraient une énorme plus-value. L’ancien Lyonnais a rejoint le Barça en tant que joueur libre suite à l’expiration de son contrat l’été dernier.

Cet intérêt des Magpies, rachetés par le fonds public saoudien cette saison, est loin de faire les affaires de l’Olympique Lyonnais. Au vu de sa situation à Barcelone, un retour de Depay à Lyon est souvent évoqué. Mais à la différence de Newcastle, l’OL ne peut répondre aux exigences salariales de son ancien capitaine. Celui-ci aurait également la cote auprès de certains cadors européens, dont la Juventus, l’AC Milan et Tottenham.