Stade Rennais Mercato : 0€, le SRFC proche de doubler l’OM et l’OL

Stade Rennais Mercato : À la lutte avec l’OM et l’OL sur un gros coup à 0€, le SRFC se rapprocherait d’une pointure africaine pour la saison prochaine.

Stade Rennais Mercato : Plusieurs clubs de Ligue 1 veulent Romain Saïss

Libre le 30 juin prochain du côté de Wolverhampton, Romain Saïss va rejoindre une nouvelle équipe puisqu’aucune prolongation n’est prévue à l’issue de la saison. L’ancien polyvalent défenseur d’Angers SCO ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants puisqu'il serait dans le collimateur de plusieurs écuries de Ligue 1. En effet, d’après les informations relayées par le quotidien L’Équipe, l’international marocain serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Racing Club de Strasbourg et du Stade Rennais.

Le joueur de 32 ans formé à Valence pourrait même signer son grand retour en France puisqu’il n’exclut aucune option pour la suite de sa carrière. « Je prends beaucoup de plaisir en Premier League, mais je ne ferme aucune porte. Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs », a confié Romain Saïss au quotidien sportif. Mais aux dernières nouvelles, un club tiendrait la corde dans ce dossier.

Stade Rennais : Le SRFC en pôle pour Romain Saïss

Désireux de renforcer son secteur défensif pour la saison prochaine, le Stade Rennais pourrait s’offrir les services de l’expérimenté Romain Saïss. L’Équipe indique en effet que les Bretons surveillent de très près la situation du compatriote d’Achraf Hakimi. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le Stade Rennais surveille de près le dossier Romain Saïss.

Pour recruter le capitaine de la sélection du Maroc, il n’y aurait certes pas d’indemnités de transfert à payer, mais le numéro 27 de Wolverhampton Wanderers touche un salaire proche de 115.000 euros par mois et il faudrait se montrer beaucoup plus généreux sans compter la prime à la signature qu’il faudra prévoir. D’après le média francilien, le SRFC serait en excellente position dans cette affaire et pourrait prochainement parvenir à un accord avec le clan Saïss.

Outre le Stade Rennais, le RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le Betis Séville, Villarreal, Wolfsbourg et une formation turque seraient également positionnés pour tenter de le récupérer l’été prochain.