OM Mercato : Longoria tient un joyau pour la succession de Kamara

09 avril 2022

OM Mercato : Alors que Boubacar Kamara va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, Pablo Longoria s’active pour son remplacement.

OM Mercato : Boubacar Kamara proche d’un accord avec l'Atletico

Après sept saisons passées à l’Olympique de Marseille, dont cinq en Ligue 1, Boubacar Kamara s’apprête à passer un cap dans sa carrière en rejoignant une formation encore plus huppée. À en croire les révélations divulguées ce samedi par le quotidien Marca, le polyvalent milieu de terrain marseillais se rapproche inexorablement d’une signature en faveur de l’Atlético Madrid.

Grand fan de Diego Simeone, le natif de Marseille aurait déjà tranché et ferait du club madrilène sa prochaine destination. Malgré des offres du Bayern Munich, de Manchester United et de plusieurs autres écuries européennes, Kamara serait sur le point de conclure un accord avec les Colchoneros, qui lui auraient donné des garanties sur sa place dans leur projet sur le long terme. Alors que Kamara s’apprête à quitter Marseille, Pablo Longoria et les décideurs phocéens s’activeraient pour lui trouver un digne successeur. Et l’oiseau rare pourrait venir du pays de Gerson.

OM Mercato : Une pépite brésilienne pour remplacer Kamara ?

L’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, Basile Boli, a mis un terme au suspense concernant l’avenir de Boubacar Kamara en déclarant publiquement que le polyvalent Minot de 22 ans ne va pas parapher un nouveau bail. Libre le 30 juin prochain, l’international espoir français s’apprête donc à faire ses adieux à son club formateur. Pour sa succession, il semble que Pablo Longoria aurait fait l’option de la piste brésilienne.

En effet, d’après les informations du quotidien L’Équipe, le président de l’OM travaillerait en coulisses à l’arrivée de Danilo, milieu de terrain de 20 ans et double vainqueur de la Copa Libertadores avec Palmeiras. Auteur de 100 matches avec le club brésilien, le jeune gaucher serait très apprécié par l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, qui lui trouve un profil idéal pour prendre la place de Bouba Kamara la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2026, l’international brésilien des moins de 20 ans est évalué à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pablo Longoria devra donc s’attendre à sortir le chéquier s’il tient absolument à faire de Danilo le successeur de Kamara.

Affaire à suivre…