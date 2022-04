PSG Mercato : Sporting, Paris refroidi pour un crack espagnol

Publié par Ange A. le 10 avril 2022 à 05:05

PSG Mercato : Alors que des ventes sont espérées cet été, Paris a reçu une mise en garde pour Pablo Sarabia, prêté au Sporting Lisbonne.

PSG Mercato : La mise en garde du Sporting pour Sarabia

Le Paris Saint-Germain s’apprête de nouveau à vivre un été agité. Outre le dossier de prolongation de Kylian Mbappé en instance, le PSG souhaite également boucler quelques ventes. Le club de la capitale s’est donné des chances en prêtant certains éléments ces derniers mois. C’est notamment le cas de Pablo Sarabia. L’ailier espagnol est prêté sans option cette saison au Sporting Lisbonne. Alors qu’un transfert définitif de l’Espagnol a souvent été évoqué, Ruben Amorim a temporisé à ce sujet.

Le coach des Lions admet que le club lisboète ne fera pas de folie pour conserver l’ancien sévillan. « Nous avons des limites à ne pas dépasser. C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs », a expliqué l’entraîneur du Sporting selon les propos rapportés par Trivela.

Un avenir compromis pour Sarabia à Paris

Pablo Sarabia a retrouvé des couleurs avec le Sporting Lisbonne. Le polyvalent attaquant compte 15 réalisations et 9 passes décisives sur la campagne en cours. Des performances qui ont de quoi convaincre la direction du Sporting de le conserver. Mais comme l’indique Ruben Amorim, le club lisboète a un plafond qu’il ne compte pas dépasser en cas de négociations avec le Paris Saint-Germain.

Recruté en 2019 contre 18 millions d’euros, Pablo Sarabia est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Au vu de la concurrence au sein de l’effectif parisien, le Madrilène poussait pour un départ de Paris l’été dernier. Reste maintenant à savoir s’il posera définitivement ses valises à Lisbonne. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt.