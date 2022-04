PSG Mercato : C’est décidé, Paris tient son premier renfort estival

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 22:58

PSG Mercato : Le mercato estival ouvre ses portes dans un peu plus de deux mois, mais le Paris SG s’active déjà sur certains dossiers prioritaires.

PSG Mercato : Le Paris SG va lever l’option d’achat pour Nuno Mendes

Prêté l’été dernier par le Sporting Portugal avec une option d’achat fixée à 40 millions d’euros, Nuno Mendes n’a eu besoin que de quelques matches seulement pour convaincre les dirigeants du Paris Saint-Germain de miser sur lui pour l’avenir. Le latéral gauche de 19 ans va donc définitivement être recruté par le club de la capitale. En effet, d’après les renseignements recueillies par le quotidien L’Équipe ce dimanche, Leonardo aurait déjà fait comprendre à son homologue du Sporting qu’il comptait bien lever l’option d’achat du jeune international portugais à l’issue de la saison. Auteur de 33 matches toutes compétitions confondues, Nuno Mendes s’est imposé comme un titulaire indiscutable à son poste et devrait parapher un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec les Rouge et Bleu. Mais la finalisation de l’affaire devrait attendre encore quelques semaines.

PSG Mercato : Officialisation reportée après le 10e titre

Après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à procéder à d’énormes chamboulements en interne. Toutefois, aucune annonce ne sera faite que ce soit dans le sens des départs, des prolongations ou d'éventuels mouvements avant la validation du « titre de Champions de France », rapporte le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon.

Toujours selon la même source, la direction du club de la capitale aurait exigé de Mauricio Pochettino et ses hommes une victoire contre les deux prochains matches à venir, à savoir l’Olympique de Marseille et Angers SCO, avant de valider le 10e titre de l’histoire du Paris SG au Parc des Princes contre le RC Lens. Bruno Salomon explique que c’est lorsque le titre sera acquis et le ramadan terminé à Doha que les dossiers chauds vont être finalisés ou abordés. Mais Nuno Mendes serait déjà assuré d’être la première signature estivale dans la capitale.

Affaire à suivre...