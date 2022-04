PSG Mercato : Leipzig arrête une mesure titanesque pour Nkunku !

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 07:03

PSG Mercato : Ciblé pour remplacer Di Maria, Christopher Nkunku pourrait faire son retour au Paris SG. Le RB Leipzig ne compte pas faciliter ce dossier.

PSG Mercato : Christopher Nkunku successeur de Di Maria ?

Vendu par le Paris Saint-Germain durant l’été 2019 pour 13 millions d’euros, Christopher Nkunku a rapidement explosé sous les couleurs du RB Leipzig. Avec 28 buts et 18 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain offensif français fait aujourd’hui partie des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts. Et d’après les informations de Sky Allemagne, Christopher Nkunku et son entourage pousseraient pour un transfert afin de rejoindre une équipe plus huppée la saison prochaine.

D’autant que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et la Juventus Turin seraient prêts à l’accueillir à l’issue de la saison. Dans la capitale, alors que l’ailier argentin Angel Di Maria dispute ses derniers mois sous le maillot rouge et bleu, Leonardo voudrait régler sa succession en faisant revenir Nkunku. Même si le principal concerné ne semble pas forcément écarter cette option, le vice-champion de France en titre pourrait être confronté à une affaire beaucoup plus complexe.

PSG Mercato : Leipzig prêt à patienter pour son jouer jusqu'en 2023 ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christopher Nkunku pourrait changer de club lors du prochain mercato estival. En effet, le journal allemand Sport Bild révèle que malgré l’intérêt de nombreux clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui voit en Nkunku comme le profil idéal pour remplacer Serge Gnabry, l’international français de 24 ans pourrait finalement parapher un nouveau contrat revalorisé avec le RB Leipzig.

Un contrat qui devrait inclure une clause libératoire de 60 millions d’euros, activante seulement à compter de l’été 2023. Le Paris SG est donc prévenu !