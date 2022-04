Barça Mercato : Barcelone se lance sur un joyau de l'Atlético !

Publié par Thomas le 11 avril 2022 à 10:47

Dans sa volonté de renforcer son secteur offensif cet été, le Barça aurait jeté son dévolu sur une star portugaise de l'Atlético Madrid.

Barça Mercato : Le Barça va tenter le coup Joao Félix

Auteur d’une première partie de saison décevante sur tous les points, le FC Barcelone signe une montée en puissance folle depuis janvier, sous l’impulsion de son nouveau coach, Xavi. Après leur victoire impressionnante contre le Real Madrid puis le FC Séville, ses deux rivaux au classement, les Blaugranas ont acté un succès important contre Levante (2-3). Désormais deuxième et dauphin du rival madrilène, le Barça peut aborder son mercato estival avec plus de sérénité et notamment une garantie de qualification en Ligue des Champions qui se précise.

Si beaucoup de mouvements sont à prévoir cet été, c’est bien du côté de l’attaque que Barcelone va mettre les grands moyens. Désireux de renforcer un secteur impacté par les départs de Messi et Agüero, le club catalan souhaiterait enrôler un joyau de Liga, Joao Félix. En pleine progression cette saison, l’international portugais est lorgné de près par la direction du Barça et notamment Xavi, qui serait un grand fan du joueur. Comme le révèle le journaliste espagnol Rubén Uría ce lundi, le FC Barcelone va tenter cet été de recruter l’attaquant des Colchoneros, notamment grâce à son agent, Jorge Mendes, que le club catalan connaît bien.

Le FC Barcelone multiplie ses pistes offensives

Longtemps l’objectif prioritaire des Blaugranas, l’attaquant norvégien Erling Haaland semble s’éloigner de plus en plus du Camp Nou. D’après la presse britannique, le serial buteur du Borussia Dortmund serait proche de s’engager à Manchester City qui lui aurait formulé une offre importante. De plus, la possibilité que Kylian Mbappé reste au PSG, ferait également entrer le Real Madrid dans la danse, de quoi assombrir davantage les chances barcelonaises.

De fait, Joan Laporta aurait orienté ses recherches vers d’autres stars en attaque comme Robert Lewandowski et donc Joao Félix, qui représente une alternative plus jeune et plus polyvalente au Polonais. Avec le risque de non qualification de l’Atlético Madrid pour la Ligue des Champions, l’ancien crack du Benfica Lisbonne pourrait choisir de rallier la Catalogne lors du mercato estival.