OM Mercato : Coup de froid pour l'arrivée d'un latéral du MHSC

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 13:47

OM Mercato : Alors que le recrutement de Junior Sambia semblait finalisé, une nouvelle information met un coup de froid sur ce dossier.

OM Mercato : Des contacts entre Marseille et le MHSC

La semaine dernière, une information avait largement circulé sur les réseaux sociaux sur le mercato de l' OM. De nombreux supporters marseillais s'étaient alors emballés en affirmant que Junior Sambia avait d'ores et déjà signé un pré-contrat avec l'Olympique de Marseille et que le dossier était bouclé. Une rumeur sortie de nulle part et qui n'était pas aussi vraie que ce que l'on pouvait alors lire sur les différents réseaux sociaux, et notamment sur Twitter où plusieurs comptes fans ont partagé l'information.

Ainsi, bien que L'Équipe atteste que des contacts existent entre l' OM et le joueur du MHSC, les négociations ne seraient, pour le moment, pas tant avancées que ce qu'il a été dit. Il s'agit toujours de contacts et aucun accord n'a été signé, ni même convenu oralement selon Bertrand Queneutte, journaliste à France Bleu Hérault, toujours bien informé sur l'actualité du Montpellier HSC. Selon lui, les choses iraient même dans le sens inverse.

OM Mercato : Junior Sambia n'ira pas à Marseille

Le journaliste s'est, en effet, exprimé à ce sujet. "Je connais bien son entourage, et son nouvel agent ne vise absolument pas l' OM. Ils sont lucides. Marseille la saison prochaine, c'est la Champions League, et même en doublure, le Junior Sambia actuel n'ambitionne pas d'aller à l' OM", a-t-il déclaré. La piste menant au latéral du Montpellier HSC serait donc en train de sérieusement se refroidir, à l'opposé de ce que semblaient annoncer les réseaux sociaux la semaine dernière.

À en croire le journaliste, même si Junior Sambia va partir du MHSC, il y a très peu de chances pour qu'il signe à l' OM, lui qui veut avoir du temps de jeu la saison prochaine. Attention tout de même aux jeux de négociations et aux agents qui soufflent le chaud et le froid afin de réussir à mener au mieux les discussions avec le club. Une chose est sûre, ce n'est pas encore signé pour Sambia à l' OM.